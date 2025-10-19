Impulso al turismo rural en Alhama de Murcia con visitas guiadas a las pedanías

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, ha diseñado un nuevo programa de visitas guiadas gratuitas con el objetivo ... de dar a conocer los rincones más especiales del municipio, y en particular de sus pedanías rurales. Las rutas permitirán a los vecinos y a los visitantes realizar un recorrido completo por la historia, el patrimonio y la naturaleza del municipio y sus pedanías, menos conocidas para algunos ciudadanos.

Todas las rutas estarán conducidas por guías oficiales, se ofrecen en español e inglés, y cuentan con plazas limitadas, por lo que la Concejalía de Turismo recomienda realizar la inscripción con antelación en la oficina de turismo.

Todos los recorridos comparten un paseo inicial por las calles del casco histórico de Alhama, con la posterior visita a las cinco pedanías: dos conocidas como las Altas, y que son El Berro y Gebas, y las Bajas, que son Las Cañadas, El Cañarico y La Costera.

La ruta de El Berro, conocido como 'la puerta de Sierra Espuña', permitirá a los visitantes descubrir la pedanía, ubicada en pleno corazón de Sierra Espuña. El recorrido incluye un paseo «entre calles pintorescas, tradiciones vivas y un ambiente acogedor que conquista a cada paso». Las fechas previstas para la excursión con guía en español son el 19 de octubre, 23 de noviembre y 21 de diciembre. Las visitas con guías de habla inglesa serán los sábados previos.

La ruta llamada 'Gebas, paisajes y cultura', propone «una experiencia gratuita en plena naturaleza, que combina tradición, vida rural y uno de los paisajes más impresionantes de la Región de Murcia. Las fechas programadas para las excursiones en español son el 26 de octubre, 30 de noviembre y 28 de diciembre. Para las que cuenten con guía de habla inglesa, las fechas serán el sábado anterior al domingo programado en español.

La ruta 'Un paseo por Alhama' propone «un recorrido exterior imprescindible por el casco histórico que, en apenas 90 minutos, permite conocer las calles, plazas y monumentos que guardan la esencia de la villa». La Concejalía de Turismo ha programado las fechas del 16 de noviembre y 14 de diciembre. En este caso, el precio es de tres euros para los adultos y de dos para los menores de 12 años. Alhama se encuentra enclavada en el Valle del Guadalentín, al abrigo de las Sierras de Espuña y de la Muela. Torres defensivas, castillos, restos de murallas, palacetes renacentistas y casas nobiliarias reflejan la dilatada historia de la zona.