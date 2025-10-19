La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica de El Berro, pedanía alta de Alhama de Murcia, en el entorno natural de Sierra Espuña. P. E.

Impulso al turismo rural en Alhama de Murcia con visitas guiadas a las pedanías

El programa de rutas conducidas por guías en inglés y en español se desarrollará este trimestre, y es gratuito

Paco Espadas

Paco Espadas

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:02

Comenta

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, ha diseñado un nuevo programa de visitas guiadas gratuitas con el objetivo ... de dar a conocer los rincones más especiales del municipio, y en particular de sus pedanías rurales. Las rutas permitirán a los vecinos y a los visitantes realizar un recorrido completo por la historia, el patrimonio y la naturaleza del municipio y sus pedanías, menos conocidas para algunos ciudadanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  4. 4

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6 No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos
  7. 7 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  8. 8

    Las islas y los circuitos culturales, los destinos preferidos para 20.000 murcianos que viajan con el Imserso: «Prácticamente está todo vendido»
  9. 9

    El nuevo Real Murcia falla de manera múltiple y aún no mejora al del curso pasado
  10. 10

    Ricardo Darín: «No sé si hay alguien más afortunado que yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Impulso al turismo rural en Alhama de Murcia con visitas guiadas a las pedanías

Impulso al turismo rural en Alhama de Murcia con visitas guiadas a las pedanías