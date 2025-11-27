Los hermanos Fuertes reciben el premio Alhameños del Año, de Cope Espuña La gala de entrega se celebra este viernes 28, a las 21 horas, en el Teatro Velasco. También serán galardonados Primafrio, el Alhama Club de Fútbol y distintos vecinos y entidades

Los hermanos José, Tomás y Juana Fuertes, propietarios del Grupo Fuertes y de la empresa cárnica ElPozo Alimentación, reciben este viernes 28 de noviembre el premio Alhameños del Año 2025. El grupo genera más de 8.000 puestos de trabajo y factura 3.000 millones de euros. La emisora de radio Cope Espuña concede este galardón desde 1992.

Grupo Fuertes es líder a escala europea y la marca ElPozo se encuentra en los cinco continentes. ElPozo Alimentación lleva diez años consecutivos como la firma más presente en los hogares españoles. Con sede en Alhama, fue funda en 1935 por los tres hermanos junto a su padre, Antonio Fuertes. El origen fue un pequeño comercio. Y su Alhama natal siempre ha sido su bandera.

La marca se encuentra, además, entre las cien compañías de España con mayor capacidad de atraer fidelidad y talento. En el ámbito del deporte, la compañía siempre colabora con los diferentes clubes locales. Este cúmulo de circunstancias ha hecho que los tres hermanos, que son Hijos Predilectos de la localidad desde el año 2015, sean los Alhameños del Año.

El acto empezará a las 21 horas en el Teatro Velasco. En él, se entregará 26 reconocimientos a vecinos, entidades y empresas de la localidad, que han logrado que el nombre de Alhama de Murcia sea protagonista. Entre ellos, están la compañía de logística Primafrio y el Alhama Club de Fútbol.