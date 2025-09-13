La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio García y José María Cánovas, junto al cartel anunciador. AYTO.

La Feria de Día y los conciertos de Nacha Pop y Tequila, novedades de las fiestas de Alhama

Paco Espadas

Paco Espadas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:48

«Son recuerdos de mi infancia, de cuando mi abuela, la Tía Encarnación, me acercaba hasta este lugar desde el cercano Bar Espuña, que entonces regentaba», explicó Cánovas, autor del cartel en otras nueve ediciones.

«Mi intención es poner en valor espacios como los que aparecen en el cartel», añadió Cánovas a propósito de la imagen, basada en dos fotografías que se encuentran en el Archivo Municipal y que son obra del fotógrafo Manrique de Lara.

El concejal de Festejos, Antonio García, adelantó parte de la programación de Feria. Destacó que se llevará a cabo la recuperación de la Feria de Día, organizada por diez hosteleros, que contarán con un servicio de conciliación familiar.

«Como la plaza de La Constitución se encuentra en obras, el mercadillo artesanal se realizará en la plaza de Las Américas», adelantó el concejal. Y confirmó que el pregón y el Chupinazo, que este año correrá a cargo de la profesora Pepi García, se realizará en el atrio de San Lázaro.

