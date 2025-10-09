La exalcaldesa de Alhama critica la remodelación de La Cubana y el vallado previo a las fiestas El PP rechaza el proyecto de reforma del parque, «millonario y alejado de lo que importa», así como las molestias de las obras en Atención Temprana

Paco Espadas Jueves, 9 de octubre 2025, 12:55 Comenta Compartir

La exalcaldesa de Alhama, María Cánovas, considera que las obras del parque de La Cubana se han convertido en un problema para el sevicio de atención temprana. La actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento ha mostrado su malestar con el actual gobierno por seguir adelante con lo de denominó «macroparque de La Cubana». Se trata, dijo, de un proyecto «que los vecinos ya rechazaron en las urnas» y que considera «millonario, partidista y alejado de lo que de verdad importa».

Cánovas lamentó que el vallado se instalara a dos días de las fiestas patronales, «como si la vida y las necesidades reales de los vecinos no importaran». Criticó, en especial, los efectos sobre el servicio de Atención Temprana, que se presta en la Casa de Las Menas.

«Este servicio atiende cada día a decenas de pequeños con necesidades educativas especiales y a sus familias, ahora rodeados de taladros, excavadoras, vallas y contenedores. Un espacio que debería ser de calma y apoyo se ha convertido en un lugar de obstáculos y ruido», afirmó la edil. El actual gobierno &ndashde PSOE, IU y Alhama@una&ndash tomó posesión en enero, tras la moción de censura aCánovas. La remodelación del parque de La Cubana y plaza de La Constitución hace que gran parte del centro urbano está vallada.

«Ni una sola queja»

La fase uno de La Cubana (el antiguo recinto ferial), estaba cercado y listo para su reforma. Pero Cánovas ganó las elecciones, desbancó al PSOE y paralizó el plan. Ahora, lo ha retomado por la alcaldesa socialista, Rosa Sánchez Bishop. Las obras, que abarcan 30.000 metros cuadrados, cuestan 3 millones de euros y se espera que acaben el próximo verano.

La concejala de Servicios Sociales, Nani Navarro, aseguró que cada día realiza un seguimiento en el centro de Atención Temprana para conocer si hay molestias a usuarios y familiares. «Sobre los ruidos que generan las obras no tenemos ni una solo queja» , aseveró. Y recordó que pidió a la empresa adjudicataria que los accesos quedaran garantizados. Se abrió la puerta que da al aparcamiento situado detrás del edificio.

Temas

Alhama de Murcia