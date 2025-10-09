La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La exalcaldesa de Alhama critica la remodelación de La Cubana y el vallado previo a las fiestas

El PP rechaza el proyecto de reforma del parque, «millonario y alejado de lo que importa», así como las molestias de las obras en Atención Temprana

Paco Espadas

Paco Espadas

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:55

Comenta

La exalcaldesa de Alhama, María Cánovas, considera que las obras del parque de La Cubana se han convertido en un problema para el sevicio de atención temprana. La actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento ha mostrado su malestar con el actual gobierno por seguir adelante con lo de denominó «macroparque de La Cubana». Se trata, dijo, de un proyecto «que los vecinos ya rechazaron en las urnas» y que considera «millonario, partidista y alejado de lo que de verdad importa».

Cánovas lamentó que el vallado se instalara a dos días de las fiestas patronales, «como si la vida y las necesidades reales de los vecinos no importaran». Criticó, en especial, los efectos sobre el servicio de Atención Temprana, que se presta en la Casa de Las Menas.

«Este servicio atiende cada día a decenas de pequeños con necesidades educativas especiales y a sus familias, ahora rodeados de taladros, excavadoras, vallas y contenedores. Un espacio que debería ser de calma y apoyo se ha convertido en un lugar de obstáculos y ruido», afirmó la edil. El actual gobierno &ndashde PSOE, IU y Alhama@una&ndash tomó posesión en enero, tras la moción de censura aCánovas. La remodelación del parque de La Cubana y plaza de La Constitución hace que gran parte del centro urbano está vallada.

«Ni una sola queja»

La fase uno de La Cubana (el antiguo recinto ferial), estaba cercado y listo para su reforma. Pero Cánovas ganó las elecciones, desbancó al PSOE y paralizó el plan. Ahora, lo ha retomado por la alcaldesa socialista, Rosa Sánchez Bishop. Las obras, que abarcan 30.000 metros cuadrados, cuestan 3 millones de euros y se espera que acaben el próximo verano.

La concejala de Servicios Sociales, Nani Navarro, aseguró que cada día realiza un seguimiento en el centro de Atención Temprana para conocer si hay molestias a usuarios y familiares. «Sobre los ruidos que generan las obras no tenemos ni una solo queja» , aseveró. Y recordó que pidió a la empresa adjudicataria que los accesos quedaran garantizados. Se abrió la puerta que da al aparcamiento situado detrás del edificio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  2. 2 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  3. 3 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  4. 4 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  7. 7

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  8. 8 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  9. 9 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  10. 10 La empresa de demolición asegura que el derrumbe en Madrid fue un «accidente» en una zona donde no se trabajaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La exalcaldesa de Alhama critica la remodelación de La Cubana y el vallado previo a las fiestas

La exalcaldesa de Alhama critica la remodelación de La Cubana y el vallado previo a las fiestas