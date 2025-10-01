Alhama cuenta las horas para la llegada de los platos fuertes de su popular Feria

El desfile de carrozas es uno de los actos más esperados cada año en la Feria de Alhama.

Alhama de Murcia calienta motores de cara al pistoletazo de salida de su Feria. Será este sábado con el popular chupinazo. Este año, el pregón correrá a cargo de Pepi García Peña, maestra y presidenta del Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario, que hablará del corazón de las tradiciones y la cultura de Alhama. Ya este viernes tendrá lugar el esperado encendido del recinto ferial Nueva Espuña y con él la apertura de chiringuitos y de las atracciones de feria. También tendrá lugar la inauguración del mercadillo de la feria en la plaza de las Américas.

El broche de oro lo pondrá ese mismo viernes la actuación de Pancho Varona (23.00 horas), músico de cabecera de Joaquín Sabina durante muchos años.

«Son días en los que nuestra localidad se llena de música, tradición y alegría, uniendo historia y diversión en cada rincón», asegura la alcaldesa de Alhama, Rosa Sánchez, que agradece «el esfuerzo de nuestras peñas y de todos los colectivos que hacen posible eventos como la XLV Muestra Nacional de Folclore, el Festival de Bandas de Música, la procesión en honor a la Patrona y su ofrenda floral, los desfiles y concursos, llenando Alhama de color, música y emociones en estos días de fiestas».

Entre las principales novedades de la programación destaca la incorporación de actividades de animación con DJs en la zona de chiringuitos. Igualmente, se recupera el formato de Feria de Día, concentrando las actividades en horarios más dinámicos y atractivos para el público. De este modo, la feria estará abierta desde las 12.30 del mediodía hasta las 20.00 horas, combinando la mejor gastronomía de tardeo con actuaciones en directo de diversos grupos que abarcan estilos de rock, pop, 'remember' y música comercial.

El calendario incluye propuestas tan variadas como el desfile de carrozas de las peñas, la XLV Muestra Nacional de Folclore, conciertos de artistas como el mencionado Pancho Varona (3 de octubre), Nacha Pop (11 de octubre) o Alejo Stivel (11 de octubre), la Feria de Día con música en directo, actividades deportivas como la Bajada del Moral y el Alhama Trail, así como espectáculos familiares como el musical 'El Libro de la Selva'.

Además, el tradicional desfile de carrozas vendrá acompañado este año de una gran fiesta final y la entrega de premios en el escenario del jardín de los Patos.

«Desde Alhama, os animamos a toda la Región de Murcia a acercaos y disfrutar de estos días únicos, donde la alegría, la tradición y la magia de nuestra feria se viven como en ningún otro lugar», asegura la alcaldesa.