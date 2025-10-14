Adif moviliza 3,2 millones de euros para la nueva estación de trenes de Alhama de Murcia Da un impulso a la nueva red de Cercanías, licita la construcción de las carreteras de acceso y ultima el inicio de los trabajos de la nueva terminal

LA VERDAD Martes, 14 de octubre 2025, 13:23

Adif ha dado un impulso al desarrollo de la nueva red de Cercanías de la Región, la primera por vías de ancho estándar, al movilizar 3,2 millones para el acceso por carretera a una de las nuevas estaciones de este servicio, la de Alhama de Murcia. La compañía acaba de licitar la construcción de la una vía (230m) que conecta desde el casco urbano de la localidad y una segunda (930m), desde la carretera RM-608.

Esta zona contará con cuatro rotondas (tres para conectar con las carreteras que comunican la localidad y otra de acceso a la estación), y todos sus elementos (señalización, iluminación, integración ambiental, protecciones, etc.). Las vías discurrirán en paralelo al viaducto de Alhama que canaliza el paso de la línea de alta velocidad Murcia-Almería por este municipio.

Adif pone en marcha su construcción mientras ultima la del viaducto y en breve iniciará la de la propia estación, ambas en el marco del tramo Sangonera-Totana (24,7km) de la línea de alta velocidad.

En cuanto a la nueva estación de Cercanías de Alhama de Murcia, ubicada al sur del municipio, su edificio de viajeros presentará una estructura singular, integrada bajo el viaducto por el que la nueva línea de alta velocidad Murcia-Almería pasa por el sureste del término municipal, mientras que sus andenes estarán sobre este viaducto, a 10,5m de altura.

El edificio de viajeros (de 337,4 metros cuadrados) contará con un vestíbulo abierto, con zona de espera, sistemas de información al viajero, aseos, tornos de acceso y otras instalaciones, además de conexiones accesibles, mediante cuatro ascensores, para subir a los dos andenes de la estación, de 220m y dotados de marquesinas y refugios para viajeros.

La intermodalidad y los desplazamientos de última milla con la estación están garantizados: además de las carreteras de acceso, dispondrá de un área de 4.744m² con aparcamiento para 55 vehículos (2 para PMR), zonas para taxis, bicis y motocicletas, y 'kiss&ride' (punto de parada puntual de vehículos para dejar o recoger viajeros).

De su lado, el viaducto de Alhama es una de las estructuras más singulares de la nueva línea Murcia-Almería. Además de sus 2 kilómetros de longitud, sus 10,50 metros de altura, y sus 44 vanos, en parte de su trazado (585m), el que acoge los andenes de la estación, cuenta con el doble de anchura de lo habitual para estas infraestructuras (27m), para así albergar cuatro vías, las dos generales y las dos con parada y andenes.

La nueva línea, además de eje estratégico del Corredor Mediterráneo y conectar Almería a la alta velocidad, renovará la movilidad de proximidad: será la línea por donde se preste el servicio de Cercanías de la Región de Murcia, que contará con seis nuevas estaciones, actualmente en desarrollo (Librilla, Totana, Lorca San Diego, Almendricos y Alcantarilla, además de la de Alhama) y otras tres ampliadas y mejoradas (La Hoya, Puerto Lumbreras y Pulpí).

Adif sigue impulsando el desarrollo de esta nueva LAV con actuaciones en distintos puntos y ámbitos de su desarrollo: completa su plataforma, mientras ya ha iniciado la electrificación, ultima el comienzo del montaje de vía en los primeros tramos y ya tiene contratado el despliegue de los más avanzados sistemas de comunicaciones y señalización.

