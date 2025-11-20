El PSOE de Alcantarilla critica la contratación de una influencer para explicar los Presupuestos El PP sostiene que «es una herramienta de comunicación igual que cualquier otra»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcantarilla criticó la decisión del equipo de Gobierno de «contratar a una influencer para explicar los Presupuestos de 2026». En una nota difundida este jueves, fuentes socialistas cargan contra la publicación de un vídeo en redes sociales pocas horas después del Pleno celebrado el pasado martes, donde salieron adelante las cuentas.

El PSOE sostiene que en el vídeo, una colaboración entre el Ayuntamiento de Alcantarilla y @laurimathteacher, «se vierten afirmaciones que no se ajustan a la realidad, como en el caso del IBI, cuya situación es que permanece en su cifra más alta tras haber sido incrementado previamente con su mayoría absoluta, previendo recaudar casi 10 millones de euros este año». Además, el PSOE asegura que «se omite información relevante, como el hecho de que el Ayuntamiento ha dejado de recaudar 1,5 millones de euros por el contrato del servicio de agua, lo que condiciona de forma directa las cuentas municipales». «También se pasa por alto que, gracias a iniciativas socialistas, se contará por primera vez con una partida de Presupuestos Participativos y con un mayor servicio de autobuses hacia la playa durante los meses de verano», insisten.

El portavoz socialista, Francisco Javier Cascales, incide en que la información ofrecida en el vídeo «no refleja fielmente la realidad de los Presupuestos de 2026». Cascales denuncia, además, la opacidad: «La influencer tenía aparentemente más información sobre los presupuestos que los propios concejales. Es más, pedimos explicaciones sobre partidas muy genéricas y ni siquiera se nos respondió».

Desde el PSOE de Alcantarilla consideran «que la explicación de los Presupuestos debe corresponder a la concejala de Hacienda, Carmen María Fernández, quien además se encuentra con dedicación exclusiva y percibe un salario anual de 42.000 euros». «Lo que no es de recibo es que esta tarea se delegue en una tercera persona y que esa explicación le cueste dinero a los alcantarilleros», argumenta el portavoz.

El PSOE lamenta que el equipo de Gobierno haya optado por esta «nueva fórmula didáctica de hacer política», que «lejos de aportar claridad, supone un gasto innecesario y ofrece una visión sesgada e incompleta a los vecinos».

Según aseguran fuentes socialistas, «la creadora de contenido, conocida por sus vídeos divulgativos sobre matemáticas, ha sido contratada por 1.200 euros, una cantidad que sale del bolsillo de todos los vecinos y vecinas de Alcantarilla». «Aun así, queremos dejar claro que esta denuncia no va dirigida hacia la propia influencer ni hacia su trabajo, sino hacia quienes la han contratado para realizar un vídeo explicativo y sesgado de algo que debería haber sido explicado por el propio Gobierno municipal», apuntan.

«Es una práctica habitual en la Administración»

Ante las críticas, el Partido Popular replica que «la contratación de creadores de contenido es una práctica habitual en la Administración». «En las fiestas, Navidad, campañas de comercio, anuncios de programación cultural… también se contratan. Es una herramienta de comunicación igual que cualquier otra», explica el concejal de Comunicación, Luis Salinas.

«Cada creador de contenido tiene sus propias tarifas, según el trabajo que desarrolla, como cualquier profesional. Y como se trata de un contrato público, cualquier concejal interesado puede entrar en el sistema y consultar la factura», aclara el concejal. Además, resalta que esta influencer «es una comunicadora excepcional y que en varias ocasiones ha sido contratada por este ayuntamiento estando muy satisfechos con su trabajo».

