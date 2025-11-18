El retraso del nuevo contrato del agua deja en 38,5 millones los Presupuestos de Alcantarilla para 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla aprobó este martes de forma inicial el proyecto de los Presupuestos Generales para 2026, que está dotado con 38, ... 5 millones de euros, un 1,44% menos que este año. El equipo de gobierno, del Partido Popular, hizo valer su mayoría absoluta y sacó adelante el plan, que pasa ahora a la fase de información pública para posibles alegaciones. La oposición -formada por PSOE, Vox y la edil no adscrita Lara Hernández- votó en bloque contra la propuesta de Cuentas.

Solo hubo una variación respecto al planteamiento del gobierno de la alcaldesa Paqui Terol: los populares aceptaron una enmienda de los socialistas, por la que se destinarán 40.000 euros a la mejora de la señalización, el mantenimiento y el repintado de vías y pasos de peatones. Lo hicieron a través de sus actuales doce concejales, ya que uno de ellos, Pedro Hernández Caballero, falleció en octubre y aún no ha sido relevado. El PSOE tiene cuatro representantes y Vox, tres.

La concejal de Hacienda, Carmen María Fernández, destacó como principales criterios aplicados por el ejecutivo «la prudencia, la responsabilidad y la decisión política de no lanzar previsiones subjetivas mientras sigue en licitación el contrato del agua», para «no hipotecar el futuro del Ayuntamiento». Se refirió, con ello, a que está pendiente sacar a contratación la gestión del servicio para un periodo de 25 años, a razón de 1,2 millones al año. «Ante momentos de incertidumbre, nosotros apostamos por ajustar las cuentas públicas», agregó la edil.

Hernández señaló que «la reducción» del importe total de los Presupuestos «no tiene que ver con recortes» de servicios públicos, ni con subidas de tasas e impuestos «ni con renuncias» a inversiones. Y puso como ejemplo la proyección de reducir la deuda en 2.159.434 euros y dejarla, a finales del próximo año, en unos 10 millones de euros. Ello, sin incluir una amortización anticipada posible por el superávit de 2025, pendiente aún de calcular. La concejal también citó la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del impuesto de circulación de vehículos, a los que no se repercute el alza del IPC (Índice de Precios de Consumo). Hernández cifró en 1.200.000 euros el dinero que «los vecinos se ahorrarán» en 2026, cantidad añadida a la de 1.012.000 euros de este ejercicio.

Las Cuentas incluyen «previsiones prudentes» en el ámbito de los ingresos, afirmó la edil. Y habló de una caída del 0,71% en los impuestos indirectos y un aumento de 500.000 euros en las transferencias por la participación del Ayuntamiento en los tributos del Estado. En cuanto a los gastos, apuntó la responsable de la hacienda local, se ha buscado «un enfoque social» en la prestación de los servicios. Hernández señaló que hay 3,8 millones de euros para servicios sociales, ayudas de emergencia social, fomento del empleo y la financiación del Centro de Estancias Diurnas y de la Residencia de Mayores 'Virgen de la Salud'. Además, la promoción del comercio local y los incentivos para el desarrollo empresarial dispondrá de 634.000 euros.

Respecto a las inversiones, sobresalen las partidas para iniciar las obras del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Alcantarilla, que mereció una una subvención europea de 11 millones de euros, correspondientes a la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). La concejal explicó que el Consistorio debe llegar a marzo de 2027 con una ejecución de 2.200.000 euros y tener iniciados los nueve proyectos diseñados.

Los fondos europeos cubren el 60% del coste y la corporación local aportará el otro 40%. Habrá nueve estas acciones: recuperar la piscina municipal de verano, ampliar el Archivo Histórico Municipal con la construcción de un edificio anexo a la antigua Casa Cayitas, rehabilitar el chalé de José María Precioso, convertir el edificio Ruiz Carrillo en un espacio de usos múltiples, hacer un carril bici desde la avenida Adolfo Suárez al polideportivo municipal, mejorar el Centro Cultural Infanta Elena, hacer un parque urbano junto a las vías del tren, construir zonas verdes y dotar de energías solar térmica a la piscina cubierta.

Otra novedad de los Presupuestos es el proyecto piloto de consulta ciudadana sobre una partida destinada a las Fiestas de Mayo, dotada con 90.000 euros. Los vecinos podrán decidir entre varias propuestas de programación cultural y de ocio.

Limpieza, autobuses y atención social

El PSOE justificó su voto en contra por considerar que se trata de unos «presupuestos irreales, que no responden a las necesidades de los vecinos» en ámbitos como infraestructuras y servicios. El portavoz del grupo socialista, Francisco Javier Cascales, criticó el argumento de que se aminora la cuantía de las Cuentas por el contrato del agua. Señaló que el gobierno local tiene «paralizada» la licitación por haberla iniciado con datos que no respondían a la realidad del servicio, según «advertimos» la concesionaria actual y el PSOE.

Sobre el IBI, Cascales dijo que «se congela, pero en la cuantía más alta, con casi 10 millones de euros de recaudación». Y recordó que el PP aumentó este tributo en 2023 «diciendo que era una situación excepcional; y lo excepcional se ha convertido en costumbre en este ayuntamiento». «No hay manera de bajar ese IBI», recalcó.

El portavoz socialista defendió las enmiendas destinadas a aumentar la aportación al transporte público interurbano, para paliar los «déficits» en un «sistema problemático». Se refirió a la línea 11, donde «el autobús se abarrota en las horas punta y los estudiantes se quedan en tierra», porque no se han hecho refuerzos ni se han incorporado autobuses más grandes. Habló de la línea 44 (Alcantarilla-Espinardo), que también «se abarrota»; y de la línea 13, que conecta con La Arrixaca y exige una mejora de las frecuencias de paso.

Los socialistas reclamaron, sin éxito, dedicar 60.000 euros a la revisión de las infraestructuras eléctricas de los barrios, «para que los vecinos dejen de sufrir los apagones constantes de los últimos meses». Y reivindicó que la subvención de la Unión Europea «y otras tantas que hemos recibido» para realizar «poryectos importantes» de transformación urbana llegan a través «del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

El portavoz de Vox, Rubén Gálvez, basó la oposición al proyecto de Presupuestos en «la dotación escasa en puntos vitales». Manifestó que no hay bajada de impuestos y de tasas, ni importes adecuados para conciliación familiar, actividades culturales educativas, atención y cuidado de mayores y mejora del transporte público.

Gálvez cargó, en especial, contra la congelación del IBI tras la subida de principios de la legislatura, que abarcó también el impuesto de plusvalías, la tasa de recogida de basuras y el cobro «de los vados con recargos de 4 años».

La edil no adscrita Lara Hernández (antes integrada en el PSOE) planteó sin fortuna catorce enmiendas, tres de las cuales no fueron admitidas a trámite. «Responden a un modelo de ciudad que piensa en toda Alcantarilla, sobre todo en los más necesitados», aseguró. Y criticó la falta de respuesta ante «las continuas quejas vecinales por la suciedad en calles y barrios», sobre todo en los más alejados del centro, «pese a lo mucho que pagamos a la subcontrata». Para Hernández, habría que dedicar 60.000 euros más a este servicio.

Asimismo, solicitó elevar desde los 215.000 euros a los 300.000 el apartado de ayuda de emergencia social, porque «las trabajadoras sociales no dan abasto» ante el incremento de la pobreza. Se necesita un «refuerzo», sostuvo la edil, porque «Alcantarilla no puede destinar 600.000 euros a fiestas y que haya vecinos que pasen hambre o pierdan su vivienda».

Trece plazas policía y cámaras de videovigilancia

El portavoz del Grupo Popular, Luis Salinas, destacó que los Presupuestos son «realistas» y que combinan la reducción de la deuda con las inversiones. Subrayó que, en materia de seguridad, se prevé la incorporación de trece agentes de Policía Local y la instalación de cámaras de videovigilancia. Y agregó que las subvenciones europeas llegan gracias al «riguroso trabajo» de los trabajadores del Consistorio y del equipo liderado por la alcaldesa. También rechazó las críticas del PP al peso de la financiación externa, ya que a su juicio el Ayuntamiento debe aprovechar todas las ayudas «externas» a su alcance.