La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa, Paqui Terol, de pie este martes en el salón de Plenos. Nacho García / AGM

El retraso del nuevo contrato del agua deja en 38,5 millones los Presupuestos de Alcantarilla para 2026

El Pleno aprueba el proyecto de Cuentas del PP, con el rechazo de PSOE, Vox y la edil no adscrita. Una subvención europea impulsará nueve proyectos, entre ellos recuperar la piscina de verano y ampliar el Archivo Histórico

José Alberto González

José Alberto González

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla aprobó este martes de forma inicial el proyecto de los Presupuestos Generales para 2026, que está dotado con 38, ... 5 millones de euros, un 1,44% menos que este año. El equipo de gobierno, del Partido Popular, hizo valer su mayoría absoluta y sacó adelante el plan, que pasa ahora a la fase de información pública para posibles alegaciones. La oposición -formada por PSOE, Vox y la edil no adscrita Lara Hernández- votó en bloque contra la propuesta de Cuentas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  2. 2 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  3. 3 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  4. 4 La Policía investiga la muerte de una mujer en una casa de Murcia y arresta a su marido
  5. 5 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  6. 6 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  7. 7 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  8. 8 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  9. 9 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  10. 10 La Policía investiga la muerte de una mujer en una casa de Murcia y arresta a su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El retraso del nuevo contrato del agua deja en 38,5 millones los Presupuestos de Alcantarilla para 2026

El retraso del nuevo contrato del agua deja en 38,5 millones los Presupuestos de Alcantarilla para 2026