La portavoz del PSOE en Alcantarilla deja el partido y pasa a ser concejal no adscrita

Lara Hernández, hasta ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcantarilla, comunicó este miércoles su decisión de abandonar el Grupo Municipal Socialista y mantenerse ... en la Corporación como concejala no adscrita.

En un comunicado público, Lara Hernández hizo pública su decisión, la cual «es el resultado de muchos meses de presiones desde mi participación pública en el proceso de primarias del PSRM apoyando la candidatura de Diego Conesa».

«Esta presión no solo ha consistido en desprestigiar cada una de mis decisiones, actuales o pasadas, con el único objetivo de minimizar mi desempeño político, sino de también entrar en los ataques personales para ensuciar la imagen de una compañera y enlucir a su reemplazo, sin un mínimo de honestidad, valores o respeto», añade el comunicado.

Sobre el hecho de no dimitir y dejar paso a otro miembro de la candidatura del PSOE, la exportavoz justifica que «no me siento con derecho a abandonar a la gente que confió en mí, a quienes me votaron hace dos años creyendo en un proyecto social, honesto, combativo y coherente».

«Los corruptos y los puteros me dan asco»

Además, en la nota de renuncia, Lara Hernández, que también ha solicitado la baja como militante del PSOE, hace referencia a los casos de supuesta corrupción que afectan a antiguos dirigentes socialistas, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, los dos últimos secretarios de Organización. «Los corruptos, como los puteros, me dan asco, sean del partido que sean. Pero si son del mío, todavía más», denuncia.

Del mismo modo, la edil realiza duras críticas al actual secretario general del PSRM, Francisco Lucas. «No comparto el rumbo que ha tomado la actual Ejecutiva Regional. No compartí la forma en la que se gestionó el proceso de primarias, ni el trato que se dio a quienes apoyamos la candidatura de Diego Conesa, casi la mitad de los afiliados del PSRM. Se le excluyó a él y a mucha otra gente valiosa. Se impusieron formas autoritarias. Y vi cómo algunos compañeros optaron por plegarse a ese modelo para escalar políticamente y eso no tiene nada que ver con el socialismo que yo entiendo. Ese no es el camino», apunta.

Hernández descarta que su marcha del Grupo Socialista sea un caso de transfuguismo, ya que «yo no me vendo, no cambio de siglas ni de principios». Recuerda que ella fue especialmente crítica en la pasada legislatura con los diputados de Ciudadanos que frustraron la moción de censura para hacer presidenta de la Comunidad a Ana Martínez Vidal.

La decisión de Lara Hernández, que fue candidata en las últimas elecciones municipales, se produce dos días después de la elección de Pedro Manuel Toledo como nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Alcantarilla.