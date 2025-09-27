El Pleno de Alcantarilla exige al Gobierno que construya la nueva comisaría de Polícía Nacional

LA VERDAD Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:04 Comenta Compartir

El Pleno acordó este jueves, a propuesta del PP, exigir al Gobierno de España que construya la nueva Comisaría de Policía Nacional en el terreno que el Ayuntamiento cedió al Estado en 2017, un solar municipal de 1.800 metros cuadrados en el que se el Ministerio del Interior iba a construir las dependencias policiales y cuyas obras estaban comprometidas para los años 2018 y 2019.

Junto a esta reclamación, el Pleno además insta al Gobierno central «a incrementar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en la Región de Murcia, hasta alcanzar la media nacional de Policías Nacionales y Guardias Civiles por cada cien mil habitantes. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad».

Además de esto, se ha aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Ciudades Amigables con el Alzheimer y otras demencias, «junto con el compromiso de promover un entorno más accesible, inclusivo y solidario con las personas afectadas por esta enfermedad».

La Red de Ciudades Amigables con el Alzheimer es una iniciativa de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) para facilitar la vida cotidiana de quienes conviven con esta enfermedad, sus familiares y cuidadores, y Alcantarilla es, por el momento, la segunda ciudad en la Región de Murcia en suscribir este compromiso.

Además, se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas del conflicto armado en Gaza e Israel para «recordar a aquellos que han perdido la vida, han sido heridos o han sufrido los efectos devastadores de la violencia y que sirva para promover conciencia y parar esta masacre sin sentido, por una solución pacífica y un futuro en paz», señaló la alcaldesa, Paqui Terol.

