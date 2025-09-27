La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Pleno de Alcantarilla exige al Gobierno que construya la nueva comisaría de Polícía Nacional

LA VERDAD

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:04

El Pleno acordó este jueves, a propuesta del PP, exigir al Gobierno de España que construya la nueva Comisaría de Policía Nacional en el terreno que el Ayuntamiento cedió al Estado en 2017, un solar municipal de 1.800 metros cuadrados en el que se el Ministerio del Interior iba a construir las dependencias policiales y cuyas obras estaban comprometidas para los años 2018 y 2019.

Junto a esta reclamación, el Pleno además insta al Gobierno central «a incrementar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en la Región de Murcia, hasta alcanzar la media nacional de Policías Nacionales y Guardias Civiles por cada cien mil habitantes. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad».

Además de esto, se ha aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Ciudades Amigables con el Alzheimer y otras demencias, «junto con el compromiso de promover un entorno más accesible, inclusivo y solidario con las personas afectadas por esta enfermedad».

La Red de Ciudades Amigables con el Alzheimer es una iniciativa de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) para facilitar la vida cotidiana de quienes conviven con esta enfermedad, sus familiares y cuidadores, y Alcantarilla es, por el momento, la segunda ciudad en la Región de Murcia en suscribir este compromiso.

Además, se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas del conflicto armado en Gaza e Israel para «recordar a aquellos que han perdido la vida, han sido heridos o han sufrido los efectos devastadores de la violencia y que sirva para promover conciencia y parar esta masacre sin sentido, por una solución pacífica y un futuro en paz», señaló la alcaldesa, Paqui Terol.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  2. 2 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  4. 4 «Llegué a mi casa y había un hombre dentro; me agredió tras desvalijar mi casa», denuncia una vecina de Alhama de Murcia
  5. 5 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  6. 6 Carlos Alcaraz, seria duda para el duelo de mañana ante Bergs en Tokio
  7. 7 Desmantelado un grupo que utilizaba la técnica del hilo invisible para entrar a viviendas en Murcia
  8. 8

    Veracruz reivindica el papel de Pedro Sánchez por la paz en Gaza al recibir la Cruz al Mérito Militar
  9. 9 Una tormenta deja lluvias en algunos puntos de la Región de Murcia y una granizada en Sierra Espuña
  10. 10

    Los profesores exigen al rector que no «comprometa la integridad de la UMU» y convoque elecciones ya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Pleno de Alcantarilla exige al Gobierno que construya la nueva comisaría de Polícía Nacional

El Pleno de Alcantarilla exige al Gobierno que construya la nueva comisaría de Polícía Nacional