Las obras del Paraje El Soto en Alcantarilla estarán listas a principios de 2026 Los vecinos podrán disfrutar de un espacio natural visitable de 10.000 metros cuadrados en el que se recrea la huerta tradicional murciana

LA VERDAD Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:40

Las obras del Paraje El Soto, en Alcantarilla, avanzan a buen ritmo y está previsto que terminen a principios del próximo año. El proyecto, que está ejecutando Abala-Grupo Hozono Global, transformará este enclave en un espacio natural visitable de 10.000 metros cuadrados, recreando la esencia de la huerta tradicional murciana.

El presidente del Grupo Hozono Global, Manuel Martínez Ortuño, acompañó a la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, en su visita a las obras.

Un espacio que recrea la huerta murciana

El futuro paraje integrará huertos, árboles frutales y cítricos, caminos de tierra, acequias, plantas culinarias, hierbas aromáticas y zonas de compostaje, además de espacios diseñados para el descanso y el encuentro vecinal.

El proyecto contempla la plantación de 160 árboles frutales y cítricos, junto con más de 10.000 plantas de cerca de 60 especies diferentes entre aromáticas, culinarias y arbustivas. Entre ellas destacan la manzanilla, el cilantro, la lavanda, el perejil, la albahaca, el orégano, el tomillo o el romero, que contribuirán a recrear el paisaje y los aromas de la huerta murciana.

Innovación en la gestión hídrica

Una de las piezas clave del proyecto es un avanzado sistema soterrado de recogida de agua de lluvia, diseñado para almacenar hasta 10.000 metros cúbicos en episodios de lluvias torrenciales.

Esta infraestructura permite evitar la saturación de la red de alcantarillado, al tiempo que reutiliza el agua recogida para el riego de la huerta.

En la actualidad, las obras están centradas en la instalación de la losa superior del tanque subterráneo, un paso importante hacia la conclusión del sistema hídrico integrado.

