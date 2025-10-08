Herido por quemaduras al explotar una furgoneta en Alcantarilla La detonación afectó al compartimento de carga, donde transportaba productos químicos

Una ambulancia en la puerta de urgencias de La Arrixaca, en una imagen de archivo.

Raúl Hernández Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:22

Una persona resultó herida este miércoles por la tarde tras la explosión en la parte trasera de una furgoneta en la calle Pepe de Santos, en el municipio de Alcantarilla, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El aviso se recibió a las 16.58 horas, cuando varios vecinos alertaron de una deflagración en el vehículo, en cuyo interior había productos químicos. La detonación afectó al compartimento de carga, donde se encontraba el material que provocó la explosión.

El conductor de la furgoneta, único afectado, sufrió quemaduras por contacto con las sustancias químicas y fue trasladado a la Unidad de Quemados del hospital de la Arrixaca,

Efectivos de Bomberos, Policía Local y sanitarios del 061 acudieron al lugar para controlar la situación y asegurar la zona mientras se investigan las causas del incidente.