Exigen actuaciones «urgentes» en Alcantarilla ante el deteriodo de un edificio en la calle Dos de Mayo

LA VERDAD Domingo, 5 de octubre 2025, 20:20

El grupo municipal socialista de Alcantarilla reclamó al equipo de gobierno, en el último Pleno, que actúe «con urgencia ante el grave estado de deterioro» del edificio situado en la calle Dos de Mayo, esquina con la calle Cura Pedro Pérez García.

El inmueble, abandonado desde hace décadas, «presenta daños estructurales visibles y se encuentra en condiciones de insalubridad debido a la presencia de ratas y palomas que habitan en su interior y se extienden por los alrededores», denuncian los socialistas.

La denuncia vecinal cobró especial relevancia con la intervención de Eva Pacheco, quien trasladó a la corporación una carta en la que relataba cómo su madre, residente en el edificio colindante, lleva años sufriendo episodios de ansiedad y viéndose obligada a medicarse con ansiolíticos debido al miedo constante que le produce escuchar a las ratas sobre el techo de su vivienda. «Hablamos de la salud, del bienestar y de los derechos fundamentales de mis padres y de los vecinos y vecinas», expresó Pacheco.

