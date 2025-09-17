La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La alcaldesa y mandos de la Escuela de Paracaidismo, ayer. LA VERDAD

Exhibición paracaidista y desfile militar en Alcantarilla para honrar a la bandera

LA VERDAD

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:45

Alcantarilla celebrará el tradicional acto de Homenaje y Jura de Bandera para personal civil el próximo 5 de octubre, con motivo de la proximidad del Día de la Fiesta Nacional. El acto central se celebra en la plaza Adolfo Suárez y consiste en el izado de bandera y homenaje a los caídos por España, acto de jura de bandera de personal civil, desfile terrestre por la calle Mayor y la exhibición paracaidista a cargo de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada.

La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, presentó las actividades programadas, junto al coronel de la Base Aérea de Alcantarilla y director de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, José Ignacio Sánchez-Heredero; y el teniente coronel Manuel Abellán Palazón, en representación de la Delegación de Defensa. También se celebra la novena edición de la muestra de expresión plástica '12 de Octubre, la fiesta de mi país', en la que participan los 513 alumnos de 5º de Primaria de todos los centros educativos.

