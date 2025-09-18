La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La comisaría de Policía Nacional de Alcantarilla. CNP

Dos detenidos por intentar arrollar a un policía nacional al saltarse un control en Alcantarilla

El conductor inició una huida a gran velocidad realizando maniobras temerarias generando un grave riesgo a la seguridad vial

LA VERDAD

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:28

La Policía Nacional procedió a la detención de dos personas por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, contra la seguridad vial, desobediencia grave e infracción a la ley de extranjería, tras desobedecer un control preventivo policial de seguridad desarrollado en Alcantarilla, intentar arrollar a un agente y huir del lugar siendo finalmente interceptados en la autovía de Cartagena a Murcia a la altura de Corvera.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 30 de agosto mientras la Policía Nacional realizaba un control preventivo de seguridad en la localidad de Alcantarilla, en el Polígono Industrial Oeste, observaron como un vehículo se aproximaba al control realizando maniobras anómalas.

Al indicar los agentes que detuviera la marcha, el conductor hizo caso omiso e intentó arrollar a uno de los policías dándose a la fuga a gran velocidad. De inmediato procedieron a seguir a este vehículo que alcanzó velocidades muy elevadas y realizó maniobras temerarias generando un grave peligro para la seguridad vial.

Finalmente fueron interceptados en la autovía de Cartagena a Murcia a la altura de Corvera procediendo a la detención del conductor y su acompañante el cual carecía de permiso de conducir ofreciendo ambos una resistencia muy activa.

El conductor del vehículo fue detenido por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, contra la seguridad vial y desobediencia grave mientras el acompañante fue detenido por infracción a la ley de extranjería, siendo puestos a disposición de la Autoridad quien dispuso las medidas judiciales oportunas.

