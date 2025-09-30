Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono

Poco o nada dicen saber los ayuntamientos del Noroeste sobre el proyecto que está impulsando la empresa estadounidense Nexwell para establecer un almacén geológico de dióxido de carbono ... (CO2) en la comarca. El Instituto Geológico y Minero de España fijó un perímetro del depósito subterráneo que en superficie se extendía sobre todo por Moratalla, pero también por Cehegín y, en menor medida, por Caravaca de la Cruz.

Preguntados por LA VERDAD y tras publicar este periódico los detalles del proyecto el pasado domingo, los alcaldes de dichos territorios demandan a la compañía promotora más información técnica que permita poner en conocimiento de estos ayuntamientos qué se pretende hacer exactamente. El regidor de Moratalla, Juan Pascual Soria (PP), reconoce haber tenido una reunión con la multinacional a finales del año pasado, en el contexto de unas jornadas organizadas por la Plataforma Tecnológica Española del CO2 en la Universidad Politécnica de Cartagena, donde se dio a conocer las intenciones de Nexwell.

Soria afirma que la empresa le adelantó el propósito de hacer una investigación que se alargaría entre cuatro o cinco años ejecutando un sondeo en su municipio para comprobar la viabilidad de almacenar CO2 en una capa impermeable ubicada a cientos de metros de profundidad (850 metros, según el IGME). «Lo que sea bueno para Moratalla, seguro que lo vamos a aceptar; lo que no, no lo vamos a aceptar», comenta el alcalde, «me gustaría tener más detalles de ese proyecto si al final va para adelante».

«Perpleja»

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor (PP), reconoce haberse quedado «perpleja» tras conocer el proyecto por la prensa, «porque no tenía conocimiento de nada de esto». El almacén geológico, con capacidad para albergar 366,4 millones de toneladas de CO2, recorrería parte del subsuelo de este municipio, hasta llegar incluso al embalse de Argos. «Me ha impactado, es un tema sensible y me gustaría conocer el proyecto de boca de la empresa», explica. Por otra parte, fuentes del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz destacan que «por ahora no ha habido contacto con la empresa» y que están a la espera de «recibir información sobre el proyecto».

La empresa, una vez obtenga el permiso de la Comunidad, también deberá solicitar una licencia de obras al Ayuntamiento de Moratalla para acometer el sondeo en el paraje Camino de Los Porches, en una parcela que ha adquirido.

El proyecto recuerda a los intentos por implantar el 'fracking' en la comarca

Ampliar Protesta en 2018 contra los proyectos de 'fracking' en la comarca del Noroeste. Guillermo Carrión / AGM

El alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria, reconoce que el proyecto le recuerda a los intentos por implantar el 'fracking' en su municipio hace ya más de diez años. La técnica de la fracturación hidráulica pretendía extraer gases y petróleos no convencionales que se podían encontrar en rocas subterráneas poco porosas en Moratalla. A la organización Ecologistas en Acción también le viene a la cabeza el mismo recuerdo, y no duda en tachar la iniciativa actual para el almacenamiento de CO2 de «humo». Se preguntan «a qué coste» se podría llevar a cabo un proyecto de estas características en el Noroeste y avanzan que esta «no es la solución» para remediar las emisiones de carbono a la atmósfera.

Desde el Consejo de Defensa del Noroeste, su portavoz Alfonso Sánchez dice que están analizando esta cuestion «que nos ha causado gran sorpresa». La organización pretende «fijar una posicion», pero, «de entrada, no lo vemos nada claro, son muchos los riesgos que nos quieren trasladar al Noroeste». La Confederación Hidrográfica del Segura, preguntada por este asunto, asegura no tener conocimiento del proyecto.