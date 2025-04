Decepcionante solución para Portmán

Comenta Compartir

El Ministerio de Transición Ecológica presentó ayer una solución para la regeneración de Portmán que no por esperada resulta menos decepcionante. Los estériles acumulados ... en la bahía durante años de actividad minera serán sellados 'in situ' y no serán trasladados a una corta, como era el plan original que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2011, siendo Teresa Ribera secretaria de Estado de Cambio Climático y responsable de coordinar este proyecto. El secretario de Estado Hugo Morán, 'número dos' de la ministra Aagesen, como lo fue hasta hace unos meses de Ribera, señaló ayer que esos volúmenes son imposibles de trasladar y que no puede plantearse otra solución que no sea el sellado, a la luz de un informe del Cedex. Morán debe explicar por qué lo que hoy es imposible no lo era hace catorce años con las tecnologías entonces disponibles y quién se responsabiliza del estudio técnico de 2011 y de la aprobación de su declaración ambiental en el citado Ministerio. Y es que resulta difícil de entender cómo el confinamiento de los estériles es la única propuesta con el aval de los técnicos y los requisitos ambientales cuando hace 11 años se disponía de una alternativa avalada técnicamente por ese Ministerio. Ahora se abre un periodo de un mes para recibir propuestas del Ayuntamiento, la Comunidad y los vecinos, que ya han manifestado su oposición al proyecto presentado, aunque en lo sustancial nada cambiará.

El plan original, que costaba el doble que el conocido ayer, estuvo sobre la mesa de dos ministros del PP, Cañete y Tejerina, y tampoco se llevó a cabo por causas económicas y por una increíble actuación de un funcionario cuando ya estaba en marcha el proceso de licitación. Luego vino el lamentable episodio del millonario que quiso sacar rendimiento económico de los estériles. Esa inacción y esos desvaríos, que fueron criticados en estas páginas, no eximen de responsabilidad al Ministerio, que acierta con la regeneración de la sierra Minera, el Mar Menor y Puerto Mayor, pero naufraga en Portmán.

Bahía de Portmán