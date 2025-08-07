La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Socorristas salvan la vida de un hombre en el aparcamiento de una playa de Águilas

El hombre, de 30 años, sufrió una para cardiorrespiratoria tras una caída en la que se golpeó la cabeza

LA VERDAD

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:55

Un hombre de 30 años sufrió una parada cardiorrespiratoria este martes en el aparcamiento de la playa de Matalentisco, enÁguilas, tras una caída y un fuerte impacto en la cabeza. Testigos del suceso avisaron a los socorristas de la playa, que se desplazaron al lugar de inmediato.

Aunque inicialmente el accidentado fue tratado con oxígeno, tras comprobar que había perdido la consciencia, no respondía a estímulos y no respiraba, se procedió a tratarlo con un desfribilador externo semiautomático, el cual recomendó realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Tras 30 segundos de reanimación, la víctima recuperó la consciencia y fue entonces cuando la Unidad Móvil de Emergencias que se había desplazado a la zona se hizo cargo del hombre.

Desde el Ayuntamiento, el edil de Protección Civil, José Luis Moreno, agradeció a los socorristas «el magnífico trabajo realizado en esta actuación».

