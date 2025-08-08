El nuevo sendero azul de las tres bahías impulsa en Águilas el turismo activo y sostenible

Águilas da un nuevo impulso al turismo activo y sostenible. El Ayuntamiento ha finalizado con éxito la creación y puesta en marcha del sendero azul ' ... 12.000 Pasos Tres Bahías', un proyecto que refuerza la apuesta de la localidad por una oferta respetuosa con el medio ambiente, inclusiva y accesible para todos. Su denominación se explica por el hecho de que atraviesa el litoral del municipio, en su parte más urbana, de extremo a extremo.

A lo largo de su recorrido, el visitante puede disfrutar de unas maravillosas vistas de la costa aguileña a través de sus paseos marítimos y sus miradores, así como descubrir diversos puntos de interés cultural e histórico, como el Peñón del Roncaor, el Castillo de San Juan de las Águilas, el Embarcadero de Hornillo y el Pico de L'Aguilica, entre otros. Del itinerario principal surgen seis derivaciones que amplían las posibilidades de recorrer y conocer el patrimonio con los paneles interpretativos instalados a lo largo del trazado.

Gracias a la financiación Unión Europea-Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro de la Actuación de Cohesión en Destinos (ACD) 'Turismo Azul del Destino de la Región de Murcia 2023', esta actuación, que se suma al sendero de los Cocedores, ha supuesto una importante mejora de la infraestructura turística local. La intervención incluye tanto la redacción técnica como la ejecución e instalación completa de la señalética y la cartelería informativa, respetando los estándares marcados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) para la obtención del galardón 'Sendero Azul'.

El nuevo itinerario recorre espacios emblemáticos, permitiendo disfrutar de las tres bahías –Poniente, Levante y Hornillo– desde una perspectiva saludable, educativa y respetuosa con el entorno. Todo ello, acompañado de cartelería direccional y una imagen gráfica cuidada, siguiendo la guía de Senderos Azules.

Programa nacional

Se trata de un programa de ámbito nacional que reconoce la recuperación y puesta en valor de itinerarios que promueven la educación ambiental y el disfrute del entorno con la concesión de unos galardones anuales, a través de un jurado de expertos.

La alcaldesa, Mari Carmen Moreno, destaca que «el firme compromiso con un modelo de desarrollo turístico que no solo impulse el crecimiento económico del municipio, sino que también garantice la sostenibilidad a largo plazo del entorno natural y social. Esta apuesta pone en el centro a las personas y al territorio».

Por otra parte, el Consistorio aguileño ha instalado tótems y atriles digitales interactivos en puntos estratégicos del municipio. Los dispositivos interactivos estarán vinculados a la nueva web turística y ofrecerán información turística, cultural y municipal personalizada las 24 horas del día. De esa forma, «avanzamos en la digitalización», ya que «queremos ofrecer una experiencia más accesible e inmersiva tanto a los visitantes como a nuestros vecinos», destaca la regidora.