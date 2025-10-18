Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas Los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre de 70 años

LA VERDAD Sábado, 18 de octubre 2025, 15:30

Un hombre de 70 años murió este sábado atrapado debajo de un tractor en las inmediaciones de un almacén agrícola, junto a la salida de la RM-11, sentido Los Arejos, en El Charcón (Águilas).

Una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia, a las 12.44 horas, informó del suceso. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 que solo pudo certificar que la persona estaba fallecida.

