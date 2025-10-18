La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ambulancia, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas

Los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre de 70 años

LA VERDAD

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:30

Un hombre de 70 años murió este sábado atrapado debajo de un tractor en las inmediaciones de un almacén agrícola, junto a la salida de la RM-11, sentido Los Arejos, en El Charcón (Águilas).

Una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia, a las 12.44 horas, informó del suceso. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 que solo pudo certificar que la persona estaba fallecida.

