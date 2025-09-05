La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mari Carmen Moreno. Gonzalo J. Martínez/ AGM

Mari Carmen Moreno cesa hoy como alcaldesa durante un pleno extraordinario

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:52

El Ayuntamiento de Águilas celebra hoy (18 horas) un pleno extraordinario para formalizar la renuncia de Mari Carmen Moreno como alcaldesa. La regidora del PSOE anunció el pasado 20 de agosto que ponía fin a su trayectoria política de más de dos décadas y regresaba a supuesto como profesora de Biología y Geología en un instituto de enseñanza Secundaria de su localidad.

Moreno, de 49 años, casada y con dos hijos, comenzó su carrera política en 2003. Ese año fue elegida diputada por el PSOE en la Asamblea Regional, escaño que mantuvo durante tres legislaturas. Desde 2007, ha sido concejala en el Ayuntamiento de Águilas y, en 2015, llegó a la alcaldía. «No me arrepiento de nada, pero es el momento de poner ese punto final, dejo la alcaldía y dejo la política activa», dijo al anunciar su marcha de la política activa.

Días después, en el transcurso del pleno ordinario correspondiente al mes de agosto, la alcaldesa renunció a la dedicación exclusiva como política liberada en el Ayuntamiento. Fue el previo a su marcha definitiva de la gestión municipal y su próxima incorporación al instituto, aprovechando el inicio del curso escolar, previsto para el próximo lunes.

Mari Carmen Moreno será sustituida en la alcaldía por Cristóbal Casado, de 31 años, segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Contratación, Deportes, Comercio, Carnaval, Festejos y Patrimonio. Su elección tendrá lugar en un pleno que deberá celebrarse en los próximos diez días. Será alcaldesa accidental en este periodo Rosalía Casado.

