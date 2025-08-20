Extinguido un incendio en una nave industrial en Águilas Las llamas también llegaron a afectar a invernaderos cercanos, aunque sin causar daños personales

Un incendio declarado este miércoles en una nave industrial situada en la zona de La Marina de Cope, en Águilas, quedó extinguido gracias a la intervención de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

A partir de las 10 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió numerosas llamadas alertando del fuego. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos, que comprobaron que la nave ardía por completo y que en su interior había vehículos. Las llamas también llegaron a afectar a invernaderos cercanos, aunque sin causar daños personales.

El CEIS dio por controlado el incendio a las 13.07 tras varias horas de trabajo. La nave quedó totalmente calcinada, pero no hubo que lamentar heridos.