La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plantación de marihuana en una imagen de archivo. LV

Dos detenidos en Águilas cuando trasladaban más de 900 plantas de marihuana

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:47

Comenta

Una actuación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local de Águilas ha permitido incautar en la localidad más de 900 plantas de marihuana. Según precisaron fuentes del Instituto Armado, el dispositivo se salda, por el momento, con dos detenidos y varios registros en viviendas del municipio.

Los hechos se desencadenaron en la noche de este martes, cuando una patrulla de la Policía Local se personó en los alrededores de una casa abandonada del casco urbano de Águilas. Allí encontraron a dos sospechosos, según explicaron fuentes cercanas a la investigación, que, al parecer, trataban de trasladar las plantas, en avanzado estado de crecimiento, a otro lugar.

Ambos se encontraban acompañados por un grupo de personas que introducía los maceteros con las plantas en varios vehículos. Algunos de esos hombres lograron huir de la zona a toda velocidad, pero los agentes lograron detener a estos dos sospechosos, según confirmaron fuentes del cuerpo. La Benemérita y la Policía Local han iniciado pesquisas para tratar de localizar al resto con la mayor celeridad.

Guardia Civil y Policía Local realizan varios registros en viviendas de la localidad en busca de más cultivos

Los agentes de ambos cuerpos han realizado en las últimas horas varios registros en viviendas de la localidad en busca de más cultivos de cannabis. La operación continúa abierta y no se descarta que la cifra de detenciones pueda seguir aumentando en los próximos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  2. 2

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  3. 3

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  4. 4 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  5. 5 Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
  6. 6 El restaurante que se ha impuesto como referente en el puerto de Cartagena
  7. 7 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  8. 8 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  9. 9 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca
  10. 10

    Desbloquean el proceso para adjudicar el bulevar del soterramiento en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos detenidos en Águilas cuando trasladaban más de 900 plantas de marihuana

Dos detenidos en Águilas cuando trasladaban más de 900 plantas de marihuana