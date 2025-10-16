Dos detenidos en Águilas cuando trasladaban más de 900 plantas de marihuana

LA VERDAD Murcia Jueves, 16 de octubre 2025, 23:47 Comenta Compartir

Una actuación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local de Águilas ha permitido incautar en la localidad más de 900 plantas de marihuana. Según precisaron fuentes del Instituto Armado, el dispositivo se salda, por el momento, con dos detenidos y varios registros en viviendas del municipio.

Los hechos se desencadenaron en la noche de este martes, cuando una patrulla de la Policía Local se personó en los alrededores de una casa abandonada del casco urbano de Águilas. Allí encontraron a dos sospechosos, según explicaron fuentes cercanas a la investigación, que, al parecer, trataban de trasladar las plantas, en avanzado estado de crecimiento, a otro lugar.

Ambos se encontraban acompañados por un grupo de personas que introducía los maceteros con las plantas en varios vehículos. Algunos de esos hombres lograron huir de la zona a toda velocidad, pero los agentes lograron detener a estos dos sospechosos, según confirmaron fuentes del cuerpo. La Benemérita y la Policía Local han iniciado pesquisas para tratar de localizar al resto con la mayor celeridad.

Guardia Civil y Policía Local realizan varios registros en viviendas de la localidad en busca de más cultivos

Los agentes de ambos cuerpos han realizado en las últimas horas varios registros en viviendas de la localidad en busca de más cultivos de cannabis. La operación continúa abierta y no se descarta que la cifra de detenciones pueda seguir aumentando en los próximos días.

