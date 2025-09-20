Cristóbal Casado coge el relevo en la alcaldía de Águilas de manos de Mari Carmen Moreno El nuevo primer edil toma el bastón de manos de la regidora que ocupó el cargo durante una década

LA VERDAD Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:59 | Actualizado 09:14h. Comenta Compartir

Cristóbal Casado fue elegido alcalde de Águilas este viernes en el transcurso de un Pleno Extraordinario celebrado en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta doña Elena. Casado, que hasta ahora había ocupado la portavocía del Equipo de Gobierno junto a las concejalías de Seguridad Ciudadana, Contratación, Deportes, Comercio, Carnaval, Festejos y Patrimonio, recibía el bastón de manos de Mari Carmen Moreno, alcaldesa de la localidad hasta su renuncia el pasado 19 de agosto, como adelantó LA VERDAD.

«Hoy es un punto y seguido en el proyecto que iniciamos en el año 2015 con una líder, quien, para muchos, entre los que me incluyo, pasará a la historia como la mejor dirigente del Ayuntamiento de Águilas, Mari Carmen Moreno». Con estas palabras comenzó su discurso el ya alcalde, Cristóbal Casado, dejando patente una política continuista en la que «mantenemos un compromiso firme y claro: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas».

«El Ayuntamiento de Águilas y en especial, la alcaldía, va a continuar abierta para todos aquellos vecinos que tengan cualquier tipo de necesidad, ya sea competencia municipal o no; porque el Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y si hay que salir de Águilas para intentar solucionar algún problema, ahí es donde tenemos que estar los políticos locales», aseguró Casado.

Volvió a referirse el ya alcalde de Águilas a la ex alcaldesa Mari Carmen Moreno de la que dijo «antes de esta época dorada de socialismo aguileño logró rearmar, junto a varios compañeros, una agrupación que vivía sus peores momentos y en cuestión de pocos años se ganaron 3 elecciones de manera consecutiva, fruto del trabajo de los 22 concejales y 5 personas de grupo que han formado los diferentes Equipos de Gobierno pero fundamentalmente, por su manera de entender la política local. Estando siempre al servicio del ciudadano. Por eso, por su profesionalidad y la gestión de estos años, es tan difícil asumir este reto que hoy comienza».

Otro de los momentos más emotivos de la jornada se vivía con la referencia de Casado a Tomás Consentino, edil del Equipo de Gobierno fallecido en 2022, del que dijo «ser junto a Moreno uno de mis referentes políticos y, desde algún lugar, concejal número 12 de este Equipo de Gobierno. Alguien a quien también le hubiera correspondido recoger este bastón y a quien le diría que, aunque por aquí esté cambiando todo un poco, lo que no cambia es lo que le echamos de menos. Muchísimas gracias por todo Tomás».

Agradeció también el alcalde la nueva entrada al Equipo de Gobierno de Francis Gallego, que también el Pleno de este viernes recogió su acta de concejal en sustitución de Mari Carmen Moreno.

Finalmente, el ya alcalde dirigió unas palabras a los concejales de la oposición a los que decía «van a encontrar en mí, capacidad de entendimiento y una sola exigencia: respeto. Como gestores públicos, somos la representación de nuestro municipio desde el primer concejal hasta el último, por eso debería reinar entre todos los grupos la cordialidad y el respeto y no me cabe la más mínima duda que así será».