María del Carmen Moreno, en su último Pleno como alcaldesa. Gonzalo J. Martínez / AGM

La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas

Considera que los hechos «podrían calificarse como algo más que una mera ilegalidad» e insta e encaminar el caso a juicio

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Martes, 7 de octubre 2025, 21:03

Comenta

La Audiencia Provincial cree que la exalcaldesa de Águilas, María del Carmen Moreno, debe responder por la supuesta adjudicación irregular del contrato de vigilancia en las playas del municipio ... . El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Lorca decidió, hace cerca de dos años, archivar los cargos que pesaban sobre la dirigente socialista -que abandonó su bastón de mando hace apenas un mes tras una década al frente del Consistorio-, pero la Sección Tercera, en un auto reciente, revoca parcialmente esa decisión. Insta, además, al órgano lorquino a dictar un auto de procedimiento abreviado que podría conducir a Moreno al banquillo. «A título indiciario, entendemos que la actuación sí podría ser constitutiva, al menos, de un delito de prevaricación administrativa», remarca la Sala.

