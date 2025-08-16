La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Zona calcinada por el incendio. Amacope

Amacope exige «mano dura para acabar con los reiterados incendios en Marina de Cope»

«La playa del Charco no puede convertirse en una víctima más de la desidia política y del vandalismo ambiental», reclama la asociación

LA VERDAD

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:56

Amacope alertó del incendio que se produjo el pasado 11 de agosto en los tarays de la playa del Charco, espacio integrado en el Parque Regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre. «El mismo lugar que ha sido escenario de reiterados incendios en los últimos meses», denuncian desde la asociación, que exigió «mano dura» para acabar con estos sucesos.

«El arbolado que sufrió este atentado ecológico es la especie Tamarix canariensis, catalogada como protegida en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y calificada de interés especial», explicó la asociación en un comunicado. «Estos incendios reiterados comprometen gravemente la biodiversidad de la zona, con especial incidencia en las aves migratorias y en las especies que se reproducen allí, cuyas poblaciones son cada vez más escasas, como la tórtola europea (Streptopelia turtur) o el alzacola (Cercotrichas galactotes)», alerta Amacope, que insiste en que «estos fuegos erosionan el suelo y ponen en riesgo la regeneración de la flora autóctona, ya de por sí en una situación crítica por la creciente presión derivada de prácticas humanas irresponsables».

Debido a la reiteración de estos siniestros y sus características, Amacope sospecha que «pueden ser intencionados», por lo que denuncian la «aparente falta de vigilancia efectiva y lamentamos que todavía no se haya conseguido detener al causante o causantes de esos delitos ambientales».

«Las autoridades competentes no deben permitir que un espacio como la playa del Charco, incluido dentro del Parque Regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre, sea pasto de las llamas un verano sí y otro también, problema que sería minimizado si la Administración regional cumpliese con la legalidad y aprobase el P.O.R.N. de dicho parque, que fue declarado en el año 1992 y después de 33 años sigue sin formalizarse y sin conocer la fecha», reclaman.

