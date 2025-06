La alcaldesa de Águilas condena a «los puteros» tras aparecer el nombre del municipio en el informe de la UCO

David Gómez Miércoles, 25 de junio 2025, 21:06 | Actualizado 21:33h. Comenta Compartir

«Yo no le he buscado putas a ningún putero». Así de contundente se expresó la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, del PSOE, tras pedirle explicaciones el PP en el Pleno de junio sobre la mención al municipio en una conversación entre el exministro socialista José Luis Ábalos y su entonces asesor de confianza, Koldo García, que consta en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En concreto, Ábalos y Koldo hablaban de Águilas como un posible lugar discreto para encuentros con prostitutas.

«Yo no voy a hablar de señoritas de compañía y todo eso. Las putas son putas y los puteros son puteros. Vamos a hablar claro. Yo no le he buscado las putas a nadie. Si han venido de Águilas, no tengo ni idea, porque yo no soy ni de ir de comida ni de cena con nadie, nada más que con mi familia y con mis amigos, y muy pocas veces. Me dan asco y me repugnan los puteros; los de mi partido, los del suyo y todos en general. Y me dan asco y me repugnan los ladrones; los de mi partido, los del suyo y todos en general», señaló la alcaldesa al portavoz del PP, Juan Zaragoza.

Moreno, que también fue diputada regional y secretaria de Organización del PSRM, reivindicó la honradez de la mayoría de políticos: «Me he dejado media vida en la política, porque he querido y nadie me ha obligado. Me estoy dejando parte de mi salud, he abandonado mi profesión y caro lo estoy pagando. He abandonado a mi familia en muchas ocasiones y caro lo estoy pagando también para que ahora cuatro sinvergüenzas nos hagan agachar la cabeza», relató la alcaldesa. Afirmó que ella llegó a la Asamblea Regional y al Ayuntamiento «con un bolso colgado del hombro». El mismo bolso con el que saldrá «pronto» del Consistorio.