El agua ya se puede utilizar para la higiene personal en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares Las autoridades sanitarias aún no han dado el visto bueno para beber o preparar alimentos

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:49

Un nuevo paso para recuperar la normalidad en los municipios del Mar Menor, que una semana después de la dana siguen sin agua potable. Según informó este sábado por la noche la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, las autoridades sanitarias ya han dado el visto bueno para utrilizar el agua del grifo en tareas como la higiene personal, si bien todavía no puede usarse para beber o preparar alimentos.

Los trabajos intensivos de la MCT siguen su curso para recuperar el suministro en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, los núcleos de población donde se ubica la mayor parte de población afectada por el incidente provocado por el temporal que obligó a declarar el agua no apta para consumo humano. Las tres localidades se abastecen a través del sistema configurado a partir del depósito de El Mirador. La MCT recuerda que el tramo de canal donde se ubica la zona del mismo más afectada por el torrente de agua cargada de barro y la primera donde se desplegaron los equipos de trabajo de limpieza y desinfección desde el momento en el que se produjo el incidente.

Tras haberse logrado la restitución de ese tramo de canal al estado anterior al paso del temporal, los caudales de la MCT, que cumplen con los parámetros de calidad establecidos en la legislación vigente, se encuentran ya discurriendo por las redes municipales. Es en estas redes donde se toman, por parte de los servicios de cada ayuntamiento, las muestras que deben ser analizadas para la aprobación de los resultados por parte de las autoridades sanitarias.

Para la declaración de la aptitud completa para consumo humano habrá que esperar a disponer del resultado de los análisis completos que se están realizando en los puntos de control de las redes municipales con todos los parámetros legalmente establecidos.

Situación en pedanías de Torre Pacheco y Murcia

Paralelamente a la consecución de este paso en los trabajos de restitución de la normalidad en todas las zonas afectadas por la incidencia, la MCT se encuentra trabajando en el resto de segmentos afectados del canal, situados aguas abajo del depósito de El Mirador y donde se encuentran las tomas que dan servicio a las pedanías de Torre Pacheco y Murcia que se han visto afectadas por la declaración del agua como no apta para el consumo humano.

Estos trabajos de limpieza y desinfección se encuentran ya en su fase final, por lo que se espera que en las próximas horas pueda discurrir ya agua limpia en ese último tramo donde se encuentran las tomas de Los Sáez de Tarquinales (término municipal de San Javier), San Cayetano, Camachos, Balsicas, Roldán – Lo Ferro, Dolores de Pacheco, Santa Rosalía, Las Cantandas, Las Barrientas, La Almazara, Agrodolores y El Jimenado (todas ellas en Torre Pacheco); así como las de Avileses y Baños y Mendigo (Murcia).

De la misma manera que ha ocurrido con la fase correspondiente al segmento que da servicio al depósito de El Mirador y que resultó el más afectado por el temporal, la aportación de agua limpia al canal y sus diferentes tomas permitirá la renovación de los caudales de las redes municipales, paso previo y fundamental para permitir progresivamente un cambio de usos y posterior declaración de aptitud total para consumo humano en las pedanías afectadas de Torre Pacheco y Murcia.