Gracia Álvarez, Antonio Carbonell y María del Mar Martínez, este viernes en la sede de Aspaym, en Murcia. Kiko Asunción / AGM

Los afectados por lesión medular en la Región de Murcia: «Llevamos 20 años reclamando una unidad especializada»

La asociación Aspaym pide una mejor y más rápida atención sanitaria que evite o reduzca las secuelas

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:25

María del Mar Martínez sufrió una grave lesión medular hace 43 años, en un accidente de tráfico que la dejó en silla de ruedas y ... sin movilidad en las extremidades inferiores. Desde entonces ha experimentado los avances en la atención sanitaria o la accesibilidad, pero también se ha encontrado con algunos retrocesos y, sobre todo, con mucho por hacer. «Llevamos 20 años reclamando una unidad de lesionados medulares en la Región de Murcia. Nos siguen mandando a Toledo [al Hospital Nacional de Parapléjicos], y continuamos sin personal especializado», se lamenta.

