El acusado de matar a su mujer en El Algar declara hoy ante la jueza

Antonio, el jubilado de 66 años acusado de matar a cuchilladas a su mujer, Ginesa, de 64 años, en El Algar, comparece hoy ante ... la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena en el procedimiento abierto por homicidio. Ayer, los concejales del Ayuntamiento de Cartagena guardaron un minuto de silencio frente al Palacio Consistorial, en un acto de recuerdo a la víctima y repulsa por el crimen.

Acudieron representantes de PP, PSOE, MC y Vox, representado por el primer teniente de alcalde, Diego Salinas, y el edil Gonzalo López Pretel. También estuvo la portavoz socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández. Todos se fotografiaron juntos con una pancarta rosa contra la violencia de género.

Tras el acto, la alcaldesa, Noelia Arroyo, expresó su condena por los hechos. «Hemos recibido la noticia con mucha conmoción porque cada víctima que tenemos nos hace ver que todavía tenemos que seguir trabajando muy duro y activando todos los recursos de prevención y que hay que poner todos los mecanismos al servicio de estas mujeres maltratadas para que puedan salvar su vida».

También asistieron una treintena de mujeres y hombres para protestar contra la violencia machista. Acudieron con una pancarta con el lema «Ni una menos. ¡Vivas nos queremos!» y entonaron consignas como «negar el machismo, mata». Arroyo, junto a la edil Cristina Mora, se acercó al grupo de concentrados para dialogar con ellos. Estos reprocharon a Arroyo su pacto de gobierno con Vox pese a su postura sobre política respecto de la violencia de género.

En Murcia, frente a la Delegación del Gobierno, también se guardó un minuto de silencio. En él participaron representantes de la Guardia Civil, de la propia Delegación, así como de partidos políticos y del Gobierno regional. Y los componentes del Ejecutivo regional, con su presidente, Fernando López Miras, a la cabeza, realizaron un acto similar frente al Palacio de San Esteban.