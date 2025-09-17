El Ayuntamiento de Cartagena guarda un minuto de silencio por la mujer asesinada en El Algar La alcaldesa informó de que la familia de la víctima está recibiendo asistencia de la Concejalía de Servicios Sociales

Jesús Nicolás Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:14 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

Los concejales del Ayuntamiento de Cartagena guardaron este miércoles un minuto de silencio frente a las puertas del Palacio Consistorial. El mismo había sido convocado este pasado martes en repulsa al asesinato de una mujer en El Algar a manos de su marido. Presentes estuvieron representantes del PP, el PSOE y MC. Incluso se sumaron al acto el primer teniente de alcalde, Diego Salinas, y el edil Gonzalo López Pretel, de Vox. También estuvo en la plaza del Ayuntamiento la portavoz socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández. Todos juntos se fotografiaron después con una pancarta rosa contra la violencia de género.

Tras el acto, la alcaldesa, Noelia Arroyo, expresó su condena por los hechos. «Hemos recibido la noticia con mucha conmoción porque cada víctima que tenemos nos hace ver que todavía tenemos que seguir trabajando muy duro y activando todos los recursos de prevención y que hay que poner todos los mecanismos al servicio de estas mujeres maltratadas para que puedan salvar su vida».

La regidora cartagenera recordó que, lamentablemente, en este caso no había denuncias previas que pudieran alertar de que esto podía suceder. «Lo que hicimos desde el primer momento fue ofrecer el trabajo de nuestros profesionales, de la Concejalía de Servicios Sociales, a su familia y a su entorno». Una asistencia que, informó Arroyo, la familia declinó en primer momento pero que, más tarde, reclamaron. «Desde ese momento estamos trabajando en acompañar a la familia», declaró.

Arroyo, a preguntas de los medios, declinó manifestarse respecto de los posibles problemas psicológicos del presunto homicida. «Son datos confidenciales que maneja la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil».

Ampliar Los ediles guardan un minuto de silencio. Antonio Gil/AGM

A la convocatoria también asistió una treintena de mujeres y hombres para protestar contra la violencia machista. Acudieron con una pancarta con el lema «Ni una menos. ¡Vivas nos queremos!» y entonaron consignas como «negar el machismo, mata» o «no son muertas, son asesinadas». Tras atender a la prensa, Arroyo, junto a la edil Cristina Mora, se acercó al grupo de concentrados para dialogar con ellos. Estos aprovecharon para reprochar a la regidora que mantenga su pacto de gobierno con Vox e incluso alguno le pidió que rompa con el partido de Santiago Abascal a cuenta de postura política respecto de la violencia de género.

Ampliar Minuto de silencio frente a la Delegación del Gobierno. Nacho García

En Murcia, frente a la puerta de la Delegación del Gobierno, también se ha guardado un minuto de silencio. En él han participado representantes de la Guardia Civil, de la propia Delegación, así como de partidos políticos y del Gobierno regional.