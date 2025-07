La abogacía denuncia pagos del turno de oficio «irrisorios» y «discriminatorios» entre comunidades

Alicia Negre Murcia Viernes, 11 de julio 2025, 12:20 | Actualizado 12:40h. Comenta Compartir

Son el último asidero de aquellos que menos tienen, la Justicia de los más vulnerables, pero denuncian que sus pagos son «irrisorios» y «discriminatorios» respecto ... a otras comunidades. La decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, Maravillas Hernández, advirtió este viernes, durante un desayuno informativo para hacer balance del servicio de justicia gratuita, que este «está en peligro» en la Región porque, aunque cada vez son más los ciudadanos que demandan un abogado de oficio, los profesionales que hacen posible esta prestación menguan debido a las malas condiciones económicas que ofrece el Ministerio. «Este servicio, que garantiza que la Justicia no sea un privilegio si no un derecho, es vocacional», incidió, «pero no gratuito».

Los abogados de oficio de la Región hicieron frente el pasado año a 29.487 solicitudes de justicia gratuita, según la estadística facilitada por el Colegio. La cifra supone un 14,5% más –3.744 asuntos– respecto al año 2023, cuando esta justicia 'low cost' ya vio incrementada su carga de trabajo. En el primer trimestre de este año, sin embargo, advirtió la decana, el servicio ya ha recibido hasta 15.550 solicitudes por lo que, augura, este año la cifra de reclamaciones en la Comunidad podría sobrepasar por primera vez las 30.000. Diferencias de retribución por comunidades Procedimiento penal de especial complejidad Región de Murcia 389,4€ País Vasco 5.000€ Asturias 1.034€ La Rioja 3.000€ Día de guardia Región de Murcia 166,49€ La Rioja 220€ Madrid 235€ Navarra 310€ Juicio completo de familia (divorcio, separación...) Región de Murcia 291,6€ País Vasco 654€ Navarra 450€ Valencia 578€ Juicio laboral (despido, reclamación de salario...) Región de Murcia 171,5€ Galicia 321,61€ País Vasco 356€ Valencia 325€ Actualmente son 886 los letrados adscritos a este servicio, que funcionan en guardias de 24 horas los 365 días del año. A finales de 2024 eran 907 y un año antes 915. «La razón del descenso está claro y es evidente: las condiciones en que se presta el servicio. La razón se encuentra en los baremos con cuantías irrisorias, absolutamente discriminatorias en cuanto al territorio; en las remuneraciones que no contemplan todas las actuaciones profesionales que realizan los abogados y abogadas del turno de oficio; en los desplazamientos no cubiertos...», explicó Hernández. «El trabajo que presta la abogacía de oficio debe retribuirse de forma adecuada y digna». La decana, que compareció ante los medios respaldada por numerosos miembros de su junta directiva -como Cristina García o Elena Rivera-, hizo hincapié, además, en las diferencias existentes entre las comunidades que tienen transferidas las competencias de Justicia y aquellas que no las tienen, como Murcia. Los abogados del turno de oficio cobran en la Región 166,49 euros por un día de guardia, mientras que los profesionales en Madrid se embolsan 235 y en Navarra hasta 310 euros, el doble. La disparidad se aprecia también con claridad en los procedimientos de Familia, como divorcios, que son asuntos muy habituales en este servicio. En la Región los letrados perciben 291,60 euros, casi tres veces menos que en el País Vasco (654 euros). Para bolsillos castigados La justicia gratuita es, pese a su amplitud, un servicio al que no todo el mundo puede acceder. Cualquiera puede, en principio, disfrutar de un abogado de oficio, pero, para que este no suponga ningún coste, hay que acreditar que los recursos económicos de la unidad familiar no superan el doble anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem); esto es, un salario que ronde los 1.050 euros y 14 pagas. El servicio también está abierto a trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social sobre litigios relacionados con esa materia. En estos casos, no es necesario acreditar que no se tienen medios. Los extranjeros también pueden acceder para defenderse ante procedimientos de prohibición de entrada, devolución o expulsión del país.

