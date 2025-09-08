La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mari Carmen López Castillo. Andrés Molina / AGM

Mari Carmen López Castillo

Psicóloga
«No basta con medidas sancionadoras. Es imprescindible un trabajo interdisciplinar»

«La falta de un control parental adecuado sobre el uso de las tecnologías facilita la normalización de patrones de conducta agresivos», advierte

Alicia Negre

Alicia Negre

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:28

Mari Carmen López Castillo tiene claro que el problema de la violencia de los menores contra sus familiares está a la orden del día. Psicóloga ... sanitaria y forense, coordinadora de parentalidad (www.divorcioencalma.com) y miembro de diversos grupos de trabajo del Colegio Oficial de Psicología de la Región, trabaja en su día a día con adolescentes como estos y enfatiza que no existe una única causa para abordar un fenómeno tan complejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  3. 3 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  4. 4 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  5. 5

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  6. 6 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia
  7. 7 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  8. 8

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  9. 9

    Alcaraz reina en Nueva York
  10. 10

    Viva Suecia engrandece el veinte aniversario del B-Side

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «No basta con medidas sancionadoras. Es imprescindible un trabajo interdisciplinar»

«No basta con medidas sancionadoras. Es imprescindible un trabajo interdisciplinar»