Más de 14.000 alumnos atrapados en el atasco de las autoescuelas de la Región de Murcia

La escena volvió a repetirse este lunes a mediodía, y ya van tres protestas, con decenas de profesores y alumnos de autoescuelas, vehículos rotulados y pancartas con mensajes como '+ exámenes para trabajar con dignidad' en la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia. El motivo de la protesta es el colapso del sistema de exámenes prácticos, con más de 14.500 alumnos en lista de espera tras aprobar la prueba teórica.

«La falta de reposición de plazas por jubilación entre los examinadores conlleva que cada vez más alumnos se vean forzados a esperar semanas e incluso meses para poder acceder a una prueba de examen», explicó Iliana López, directora de La Luz Autoescuela.

Actualmente, la espera media para un examen práctico es de entre dos y tres meses. «La gente cree que alargamos los plazos, pero es al revés, tenemos diez alumnos listos y solo nos dejan presentar a cuatro», criticó. Para miles de jóvenes, el permiso de conducir es una herramienta básica para acceder al mercado laboral, opositar o desplazarse a sus centros de estudio. El retraso en los exámenes está provocando que muchos alumnos se vayan fuera de la Comunidad.

En la Región hay 324 autoescuelas, muchas de las cuales están trabajando a medio gas o se plantean el cierre. Y cuenta con 29 examinadores con una media de 12 pruebas prácticas al día por persona. Según Enrique Lorca, presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas (Aramur), «harían falta al menos cinco o seis más para un funcionamiento razonable».

Aramur, que de momento no participa en las protestas, ha optado por una vía institucional. «El próximo viernes nos reuniremos con la jefa de Tráfico y, en función de lo que nos trasladen desde la DGT, decidiremos en asamblea qué medidas tomar. No descartamos ninguna acción», afirmó. El presidente de Aramur considera, no obstante, comprensibles las protestas organizadas por el grupo de autoescuelas independientes. «Lo están haciendo con todo el argumento y toda la razón», apuntó.