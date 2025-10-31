Una scouter destacada en la gama de dos ruedas Actualidad. La nueva Honda Forza 350, la opción premium de tamaño medio para Europa

El nombre Forza ha sido durante mucho tiempo una fuerza destacada en la gama de dos ruedas de Honda. Su historia como scooter premium de tamaño medio se remonta al año 2000: el primer modelo sentó las bases, ofreciendo una conducción dinámica, gran capacidad de almacenamiento y un innovador sistema de frenada combinada. Fue bien recibido en toda Europa, donde los propietarios valoraron su versatilidad en todos los aspectos de la vida diaria.

El modelo 2025 dio la bienvenida a un nuevo Forza 350, con mejoras prácticas orientadas a aumentar la satisfacción del usuario en el día a día. El modelo 2026 presenta nuevas opciones de color que mantienen al scooter de tamaño medio –fabricado en Honda Italia Industriale en Atessa– en la vanguardia del segmento.

Elegante, estilizado y aerodinámicamente eficiente gracias a su pantalla eléctrica, el Forza 350 transmite un marcado atractivo premium a través de su carenado superior en capas, el conjunto óptico y sus acabados. El frontal esbelto presenta líneas esculpidas y pliegues definidos que crean una estética deportiva y decidida. Un chasis robusto –compuesto por bastidor de acero tubular, horquilla telescópica de 33 mm, doble amortiguador trasero y combinación de ruedas de 15/14 pulgadas delante/detrás– proporciona una conducción segura y ágil para sortear el tráfico.

Una pantalla TFT de cinco pulgadas ofrece control intuitivo, buena visibilidad en condiciones de luz intensa y conectividad sencilla con smartphone mediante Honda RoadSync, a través de un mando simplificado en el lado izquierdo del manillar. Una toma USB tipo C permite una carga cómoda, mientras que el compartimento de almacenamiento bajo el asiento (ahora con iluminación interior) ofrece espacio para dos cascos integrales.

Las líneas del Forza 350 fluyen desde su pantalla eléctrica (controlada mediante un interruptor en el manillar izquierdo), que se ajusta en un recorrido de 180 mm. Está diseñada para ofrecer protección aerodinámica, desviando el flujo de aire alrededor y por encima de la cabeza del conductor, y reduciendo el ruido del viento. La estabilidad y el confort a alta velocidad –y en trayectos largos– pueden transformarse al instante en una mayor sensación de libertad en entornos urbanos, simplemente bajando la pantalla.

Para mejorar el confort a velocidades elevadas, un amplio conducto de aire frontal gestiona la presión negativa frente al piloto, reduciendo el efecto natural del viento que empuja hacia atrás.

Esculpido para combinar estilo y eficiencia aerodinámica, el diseño afilado del Forza 350 transmite una estética moderna, limpia y fluida, que proyecta una imagen de deportividad enérgica y atractivo premium.

Desarrollando 21,5 kW y 31,5 Nm, el motor de 330 cc del Forza 350 ofrece fuerza en todo el rango de revoluciones, con una aceleración contundente y una velocidad máxima de 137 km/h. También incorpora nuevos ajustes en la ECU, catalizador, estructura interna del silenciador y sensor de SO₂ para cumplir con la normativa Euro 5+.

El motor eSP+ del Forza 350 combina un eficiente rendimiento medioambiental con una entrega de potencia contundente, gracias a la aplicación integral de tecnologías que reducen la fricción interna. Este propulsor monocilíndrico SOHC de 330 cc, refrigerado por líquido e inyectado electrónicamente, cuenta con cuatro válvulas y ofrece una potencia máxima de 21,5 kW a 7.500 rpm, con un par motor de 31,5 Nm a 5.250 rpm. La velocidad máxima alcanza los 137 km/h y, desde parado, el Forza 350 cubre 200 metros en solo 10,4 segundos.