La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Viajamos al pasado y nos ponemos a los mandos de la indestructible Citroën C15

AutoScout24

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:58

La Citroën C15 es mucho más que una simple furgoneta. Durante más de veinte años, fue un vehículo que se convirtió en parte de la historia y el paisaje de muchas ciudades y pueblos de España. Construida para durar y diseñada para el trabajo, la C15 se ganó el respeto de sus conductores gracias a su fiabilidad y a una mecánica que resistía cualquier desafío.

La C15 nunca fue un vehículo de lujos. Su diseño funcional estaba orientado a un propósito: ser una herramienta de trabajo. Su carrocería de líneas rectas y su interior espartano se unían a una dirección sin asistencia y unos frenos que requerían un esfuerzo para operar. A pesar de estas características, su manejo era ágil, demostrando que la sencillez puede ser una virtud en la carretera.

El motor diésel de 1,8 litros de la C15 es conocido por su durabilidad, siendo capaz de acumular millones de kilómetros. Su bajo consumo y su mantenimiento sencillo la hicieron la opción preferida de autónomos y pequeñas empresas que buscaban un socio de confianza para su negocio.

La producción de la C15, que se extendió desde 1984 hasta 2005, superó los dos millones de unidades vendidas. Este éxito no fue casual, sino el resultado de su utilidad, su bajo coste de mantenimiento y su capacidad de carga, convirtiéndola en un vehículo clave para la economía de su época.

Aunque ya no se fabrica, la C15 sigue viva en el mercado de segunda mano. Convertido en cierta medida en un vehículo de culto, sus precios han subido con una creciente base de seguidores que aprecian su honestidad y su naturaleza de «caballo de batalla». La C15 no es solo un recuerdo, sino un clásico que sigue en el camino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  2. 2 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  3. 3 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  4. 4 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia
  5. 5

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios
  6. 6

    La tele deja en tierra a los viajeros granas
  7. 7 Liberan a cinco mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia
  8. 8 Los incendios forestales declarados este lunes en la Región de Murcia dejan 28,5 hectáreas arrasadas
  9. 9 Una «incidencia imprevista» dejó sin luz dos veces a los vecinos de La Manga durante la noche de este lunes
  10. 10

    Más cantidad y calidad de vino en Jumilla: los agricultores encaran la mejor vendimia de los últimos años por las lluvias de primavera

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Viajamos al pasado y nos ponemos a los mandos de la indestructible Citroën C15