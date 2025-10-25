Potente y atractivo

EFQ Sábado, 25 de octubre 2025, 14:42 Comenta Compartir

Porsche amplía la gama del Macan Electric con la nueva versión GTS, especialmente deportiva y orientada al conductor. Con una potencia overboost de hasta 571 CV (420 kW), un bloqueo del diferencial trasero controlado electrónicamente y una suspensión neumática deportiva que rebaja la altura de la carrocería, el Macan GTS establece nuevos estándares en cuanto a agilidad y dinámica de conducción. Fiel a la tradición GTS, la quinta variante del Macan totalmente eléctrico destaca por su estilo distintivo y sus numerosos detalles en color negro, tanto en el interior como en el exterior.

La última incorporación a la gama ofrece una dinámica de conducción y unas prestaciones excepcionales: acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, de 0 a 200 km/h en 13,3 segundos y alcanza una velocidad máxima (limitada) de 250 km/h.

Al igual que el Macan Turbo, el Macan GTS se beneficia del motor eléctrico trasero más potente de la familia Macan. La unidad de potencia, que mide 230 milímetros de diámetro y tiene una longitud de 210 mm, cuenta con un inversor de pulsos de carburo de silicio (SiC) de 900 amperios altamente eficiente. En la versión GTS, rinde 516 CV (380 kW), que aumentan a 571 CV (420 kW) de potencia overboost en combinación con el Launch Control. El propulsor entrega un par máximo de 955 Nm. Como en el Macan Turbo, la transmisión, que ofrece una relación de 9,0:1, está especialmente diseñada para soportar el enorme par de los modelos de altas prestaciones.

El Macan GTS ofrece una autonomía combinada (WLTP) de hasta 586 kilómetros. En una estación de carga rápida adecuada, la batería de alto voltaje de 100 kWh se puede cargar del 10% al 80% en solo 21 minutos, con una potencia máxima de 270 kW.

Para dar continuidad a la apariencia deportiva, el Macan GTS cuenta en su interior con tapicería Race-Tex combinada con elementos en cuero liso negro. El tejido Race-Tex está presente en el volante deportivo GT multifunción calefactado, los reposabrazos de la consola central y los paneles de las puertas, así como en el salpicadero. Las secciones centrales de los asientos deportivos adaptativos con 18 posiciones de ajuste, también están tapizadas en Race-Tex, mientras que los refuerzos de los asientos y los reposacabezas están terminados en cuero liso.