La opción 'premium' de la pequeña cilindrada Actualidad. El scooter sports/GT Honda Forza 125, se beneficia de un enérgico motor 'enhanced Smart Power+' (eSP+), y de un chasis ágil

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:46

El Honda Forza 125 fue diseñado específicamente para los exigentes clientes europeos que demandan lo máximo de su scooter en todos los aspectos. Y desde el primer momento, el Forza 125 demostró su éxito comercial gracias a su completa combinación de elementos deportivos y 'GT', envueltos en un paquete de diseño distintivo. Evolucionando a lo largo de sus diez años en respuesta a los comentarios de los propietarios, hasta septiembre de 2025 ha vendido más de 140.000 unidades.

Las razones de su popularidad duradera son varias: una enérgica versión de cuatro válvulas del motor eSP ('enhanced Smart Power') de Honda, dimensiones compactas, actitud deportiva y manejabilidad que proporcionan agilidad para sortear el tráfico urbano, mientras que su comodidad tipo "sit-in", protección contra el viento y potente rendimiento en la parte alta del régimen facilitan los desplazamientos por autopista. Si añadimos una gran capacidad de almacenamiento, equipamiento premium de principio a fin, una estética de diseño afilada y la calidad de fabricación de Honda Italia Industriale en Atessa, el conjunto resulta verdaderamente atractivo.

Encabezado por unos afilados faros dobles led, el Forza 125 toma sus referencias estilísticas directamente del buque insignia Forza 750, adoptando una estética elegante y sofisticada. El carenado definido y esculpido está coronado por una pantalla eléctrica que se ajusta con un recorrido de 180 mm para maximizar la libertad o la protección contra el viento.

El chasis, compuesto por un bastidor de acero tubular, horquilla telescópica de 33 mm, doble amortiguador trasero y combinación de ruedas de 15/14 pulgadas delante/detrás, proporciona una conducción ágil y segura.

Desarrollando 10,7 kW y 12,3 Nm, el motor eSP+ de 125 cc ofrece un rendimiento enérgico. También cumple con la normativa Euro 5+, mientras que el sistema Honda Selectable Torque Control (HSTC) mantiene la adherencia del neumático trasero.

Esculpido tanto para el estilo como para la eficiencia aerodinámica el elegante carenado frontal del Forza 125 transmite una impresión de deportividad enérgica y atractivo premium. Los faros led, también inspirados en los del Forza 750, forman una parte esencial del inconfundible rostro Forza, con líneas de diseño limpias y simples que refuerzan su atractivo de alta gama.