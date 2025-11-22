OMODA y JAECOO Prochery celebran en Murcia su 'Premiere Day' Más de cien personas, entre clientes, creadores de contenido y medios, llenaron el espacio y vivieron un encuentro diseñado para presentar las últimas novedades de la marca

El OMODA 5 SHS H fue uno de los protagonistas de la noche.

El 'Premiere Day' de OMODA y JAECOO en Murcia reunió a más de cien asistentes y se convirtió en un éxito absoluto, con presentaciones exclusivas, un ambiente lleno de energía y dos hitos clave para la marca: la entrega del premio al cliente número 33.000 y el cierre del mes en el que el concesionario alcanzó las mil unidades vendidas desde su apertura en abril de 2024.

Las instalaciones de OMODA y JAECOO PROCHERY en Murcia acogieron este 19 de noviembre un Premiere Day que superó todas las expectativas. Más de cien personas, entre clientes, creadores de contenido y medios, llenaron el espacio y vivieron un encuentro diseñado para presentar las últimas novedades de la marca en un formato directo, participativo y con un ambiente vibrante de principio a fin.

El evento presentó dos lanzamientos clave: el OMODA 5 SHS H, un SUV híbrido de 224 CV con etiqueta ECO, y el JAECOO 5, un modelo versátil y sostenible pensado para quienes combinan aventura y movilidad urbana con un estilo de vida pet friendly. La velada incluyó demostraciones, dinámicas con el público y una actuación especial de KUVE, que ofreció un DJ set exclusivo.

La cita también dejó dos hitos importantes para la marca. Se entregó un reconocimiento especial al cliente número 33.000, una cifra que refuerza la expansión de OMODA y JAECOO en España. Además, el concesionario de Murcia celebró haber alcanzado las mil unidades vendidas desde su apertura en abril de 2024, un logro que consolida su crecimiento en la región.

Mariano Alarcón, director comercial de OMODA y JAECOO PROCHERY, destacó la relevancia de este momento: «Desde que arrancamos este proyecto, hemos tenido una meta sencilla de decir y complicada de ejecutar: hacer las cosas bien, crecer de forma sólida y cuidar a nuestros clientes como parte de nuestra familia. Ese ha sido siempre nuestro motor».

El evento formó parte de una activación simultánea a nivel nacional en la que 60 concesionarios abrieron sus puertas de 19.00 a 22.00, reforzada por contenido en redes sociales y streaming en TikTok.

Como cierre, los asistentes pudieron descubrir por primera vez el OMODA 9 SHS en color negro mate, anticipo directo de la próxima campaña especial de 'Black Friday'.