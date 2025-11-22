Nuevos estándares en el transporte de cero emisiones El futuro. El NEXO de Hyundai establece novedosos patrones en tecnología de hidrógeno y movilidad electrificada

EFQ Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:46 Comenta Compartir

El nuevo NEXO de Hyundai Motor Company, un modelo destacado de su creciente gama de vehículos eléctricos está preparado para establecer un nuevo estándar en el transporte de emisiones cero. Hyundai Motor dio la bienvenida a los medios de comunicación de todo el mundo para que tuvieran la oportunidad exclusiva de experimentar de primera mano su vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV) de próxima generación, mostrando su excepcional autonomía, potencia y refinamiento antes de su lanzamiento mundial a principios de 2026.

El núcleo de estas mejoras es un sistema PE de nuevo desarrollo que duplica la potencia de la batería de 40 kW a 80 kW. Esto se combina con una pila de combustible de hidrógeno más eficiente, que ahora ofrece una potencia bruta máxima de 110 kW, un 16% más que la anterior de 95 kW, y una potencia neta del sistema de 94 kW, un 11% más que los 85 kW. Juntas, estas mejoras aumentan la potencia total del nuevo Nexo hasta los 258 cv.

Este aumento de potencia permite que el nuevo motor eléctrico suministre 150 kW, reduciendo el tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h a sólo 7,8 segundos -frente a los 9,2 segundos-, ofreciendo una aceleración rápida y un comportamiento seguro en adelantamientos.

Con una autonomía de conducción prevista de 826 km (WLTP) a partir de una recarga rápida de hidrógeno de cinco minutos , el nuevo NEXO ofrece una eficiencia y una facilidad de uso excepcionales. El sistema de hidrógeno ofrece ahora una mayor capacidad de almacenamiento -6,69 kg frente a los 6,33 kg del modelo de la generación anterior- sin comprometer el espacio del habitáculo. La mayor densidad de almacenamiento de hidrógeno y la mayor eficiencia del combustible refuerzan aún más la ventaja competitiva del NEXO en autonomía totalmente eléctrica (TEA).

Además, se ha mejorado el funcionamiento a baja temperatura, la estructura de la membrana y la uniformidad celular. La nueva función antihielo «Wake Up» y otras optimizaciones garantizan un rendimiento fiable en climas fríos y confianza en la conducción durante todo el año.

Mejor dinámica y eficiencia

El nuevo NEXO incorpora mejoras aerodinámicas, como la optimización de los bajos y la mejora de la gestión del flujo de aire, para reducir la resistencia y maximizar la eficiencia. Sus avanzadas prestaciones en cuanto a ruido, vibraciones y dureza (NVH) se ven reforzadas por características como la tecnología de cancelación de ruido Active Noise Control-Road (ANC-R) y los neumáticos insonorizantes, que garantizan una conducción más silenciosa y refinada, especialmente al acelerar y sobre firmes irregulares.

Las prestaciones de conducción se optimizan aún más gracias al innovador sistema e-Handling, que utiliza el control del par motor para mejorar el agarre, la estabilidad y la respuesta de la dirección. Al ajustar dinámicamente la potencia del motor a las condiciones de la carretera, el sistema ofrece una conducción precisa y un rendimiento general mejorado.

NEXO también incluye un Sistema Regenerativo Inteligente (SRS) para reducir la carga de trabajo del conductor y favorecer un avance más suave. Este sistema ajusta automáticamente el frenado regenerativo en función de los datos de navegación y la proximidad de los vehículos que circulan por delante, al tiempo que utiliza la información de los mapas para tener en cuenta elementos de la carretera como radares y badenes.

Funciones innovadoras

Está equipado con innovaciones orientadas al consumidor y diseñadas para mejorar la comodidad y simplificar la experiencia de conducción del FCEV. Su palanca de cambios tipo columna libera espacio interior, lo que permite aumentar la capacidad de almacenamiento en la consola central.

El Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) combina dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas para ofrecer al conductor información y controles de infoentretenimiento sin interrupciones.

Una pantalla de visualización frontal (HUD) proyecta información esencial para la conducción, como la velocidad, los datos de conducción autónoma y las alertas de seguridad, directamente en el parabrisas, lo que reduce las distracciones. Entre las funciones adicionales se incluyen la carga rápida de smartphones, la función Digital Key 2 con NFC para entrar y arrancar sin llave y la carga rápida USB con salida de 15 W.

Al igual que los vehículos eléctricos de batería de Hyundai Motor, NEXO incorpora una función de vehículo a carga (V2L), que permite a los usuarios alimentar dispositivos electrónicos tanto dentro como fuera del vehículo a través de su batería de alto voltaje. La capacidad exterior V2L ofrece funcionalidad de conexión directa sin necesidad de adaptadores adicionales, lo que garantiza opciones de alimentación versátiles.

Para mejorar la visibilidad, incorpora los sistemas de retrovisor central digital (DCM) y retrovisor lateral digital (DSM) en determinados mercados, en sustitución de los retrovisores ópticos tradicionales. Estos sistemas ofrecen un campo de visión más amplio, una mejor detección de los ángulos muertos y una mayor visibilidad en condiciones meteorológicas adversas o con poca luz. El DCM incluye un sistema de limpieza para mantener la claridad de la cámara trasera, mientras que el DSM se integra con el monitor de visión ciega (BVM) para mejorar la visibilidad del cambio de carril.

Liderazgo en hidrógeno

El nuevo NEXO representa un gran avance en la movilidad con hidrógeno, ya que aprovecha la tecnología punta de las pilas de combustible para ofrecer cero emisiones de escape. Centrado en la flexibilidad, la eficiencia y la seguridad, el NEXO es una opción interesante y práctica para los primeros usuarios de FCEV.

El nuevo modelo subraya su compromiso con una estrategia global de electrificación que abarca los vehículos eléctricos de batería (BEV), los híbridos y los FCEV, ofreciendo a los consumidores una gama más amplia de opciones ecológicas.