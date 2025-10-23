Los ingresos de CATL aumentan un 41% gracias al boom del coche eléctrico

Juan Roig Valor Jueves, 23 de octubre 2025, 09:00 Comenta Compartir

La expansión del coche eléctrico chino es imparable: se puede apreciar en marcas como BYD o el Grupo Chery, y también en compañías que hacen componentes menos visibles pero críticos. Es el caso de CATL, el gigante de baterías que acaba de protagonizar una de las salidas más exitosas a la Bolsa de Hong Kong.

Su facturación en el último trimestre aumentó un 41% hasta los 18.500 millones de yuanes (unos 2.500 millones de euros), lo que se encontró en línea con las previsiones que se habían fijado los analistas.

La compañía es uno de los principales proveedores de baterías para coches eléctricos del mundo, y cuenta con una cuota de mercado del 36,8% en primer equipo en el acumulado del año, según SNE Research.

Su principal rival es BYD, que también vio cómo su cuota aumentó, principalmente por la mayor demanda de su gama de coches eléctricos. CATL, en cambio, ofrece sus soluciones a los competidores del fabricante chino.

De cara al futuro, la expansión internacional está en los planes de CATL, especialmente en Europa. Se espera que su fábrica húngara esté operativa a finales de este año o principios de 2026.

Aunque originalmente concebida para fabricar celdas de iones de litio, los ingenieros chinos han adaptados las líneas de montaje para poder trabajar con otras composiciones químicas, como el más asequible litio ferrofosfato. Según Bloomberg, su expansión en Europa «sigue siendo susceptible a verse afectada por las tensiones geopolíticas, como una posible restricción de la tecnología china en occidente».

El pasado agosto, CATL suspendió operaciones en una mina de litio en la provincia de Jiangxi porque caducó su permiso. Esto provocó que los precios del mineral, así como las acciones de sus principales rivales, se disparasen.

Se espera que la compañía renueve sus permisos de explotación, lo que les permitirá reducir su riesgo de exposición al litio. Desde entonces, los precios de los futuros del metal se han estabilizado.