El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber Además, a partir de 2026 se prevé incorporar en estas pruebas vídeos cortos que simulen situaciones reales de tráfico

Ana de Dios Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:50 Comenta Compartir

Enfrentarse al examen teórico de conducir puede provocar nervios entre los aspirantes. Esta prueba, que supone el primer paso para obtener el permiso para poder ponerse al frente de un vehículo, consta de 30 preguntas tipo test en las que el alumno solo puede tener un máximo de tres errores para superarlo. De esta forma, se evalúan conocimientos de seguridad vial, normas, señales y conceptos teóricos esenciales.

Sin embargo, los exámenes teóricos tal y como los conocemos cambian a partir de este miércoles 1 de octubre. Y es que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado esta prueba con el objetivo de que los aspirantes no memoricen respuestas, sino que comprendan las normas y sepan reaccionar en situaciones reales de tráfico.

Qué cambios puedes encontrar en el examen teórico a partir de este 1 de octubre

El pasado 1 de julio de 2025 entró en vigor una actualización del catálogo oficial de señales de tráfico en España. Se trata de una reforma del Reglamento General de Circulación en la que se adapta la señalización a los nuevos hábitos de movilidad y a los vehículos de movilidad personal (VMP) y en la que las señales son más claras e inclusivas. Por ello, lo primero que deben tener en cuenta es que a partir de esta fecha esas nuevas señales formarán parte de la prueba. Esto también implica que las señales más obsoletas ya no formarán parte del examen.

Sin embargo, esta no es la única novedad. Como hemos señalado anteriormente, el objetivo de la DGT es más que los alumnos se aprendan las señales o reglas de memoria, que estos consigan comprender lo que significan. De esta forma, según señalan desde las autoescuelas Mr. Dumi, se pondrá más énfasis en la capacidad de razonar ante situaciones de riesgo, «como una entrada en autopista con tráfico denso o cómo reaccionar bajo condiciones de lluvia intensa».

Y qué pasará en 2026

Aunque se pone la lupa en los cambios que se implementarán a partir de este mes de octubre, aquellos que estén pensando en presentarse al examen teórico el año que viene pueden encontrarse otras novedades.

Y es que está previsto que a finales de 2026 se incorporen vídeos cortos que simulen situaciones reales de tráfico. En estos el examinado deberá analizar lo que ocurre y detectar riesgos, de tal forma que se evaluará no solo su conocimiento teórico, sino también la percepción de riesgo mientras se conduce un vehículo o cómo este afronta la toma de decisiones. Este tipo de contenido ya forma parte de este tipo de pruebas en países como Francia o Reino Unido.