Evolución de un diseño emocional Hyundai Motor presenta el nuevo IONIQ 6, un avance de su Streamliner Electrificado con un estilo refinado, tecnología mejorada y mayor comodidad

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:08

Hyundai Motor presenta la nueva evolución del Hyundai IONIQ 6, su berlina 100% eléctrica basada en el concepto Electrified Streamliner. El modelo llega con un diseño exterior refinado, importantes mejoras tecnológicas, más eficiencia y una inédita variante N Line que aporta un toque deportivo a la gama.

El renovado IONIQ 6 profundiza en la filosofía de diseño Pure Flow, Refined, que busca líneas simples y fluidas para optimizar la eficiencia. Inspirado en el Prophecy Concept EV, estrena un frontal más afilado en forma de 'nariz de tiburón' y un nuevo alerón trasero tipo cola de pato, que sustituyen al diseño anterior para mejorar el flujo de aire.

La aerodinámica es clave en este modelo: gracias a las nuevas aletas de aire activas, los retrovisores digitales, los bajos optimizados y las llantas aerodinámicas de 18« o 20», el coche alcanza un coeficiente aerodinámico de solo 0,21, situándose entre los mejores del sector. La gama suma once colores exteriores, incluidos nuevos tonos mate como Celadon Grey Matte o Transmission Blue Matte, y materiales sostenibles como pigmentos de neumáticos reciclados o pinturas a base de bambú.

La nueva versión IONIQ 6 N Line destaca por paragolpes específicos, detalles en negro brillante, spoiler exclusivo y llantas deportivas de 20 pulgadas.

En el habitáculo, Hyundai potencia el concepto 'Mindful Cocoon', que busca crear un espacio relajante y centrado en el usuario. La plataforma E-GMP permite un suelo completamente plano y una larga distancia entre ejes de 2.950 mm, lo que se traduce en una cabina amplia de estilo lounge.

Entre las mejoras interiores se incluyen: Consola central rediseñada con controles físicos de climatización. Nuevo volante de tres radios, compatible con las funciones Highway Driving Assist 2. Dos pantallas de 12,3 pulgadas con el nuevo sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). Puertos USB-C de hasta 100 W. Iluminación ambiental bicolor sincronizada con la velocidad. Nuevos materiales sostenibles como PET reciclado, cuero ecológico o alfombrillas Econyl.

El acabado N Line añade asientos deportivos N, costuras rojas, volante específico, pedales metálicos y un ambiente interior más orientado a la conducción.

Más autonomía

El nuevo IONIQ 6 incorpora una batería de 84 kWh que ofrece hasta 680 km de autonomía WLTP en la versión RWD con llanta de 18 pulgadas. La arquitectura de 800 V permite una carga del 10 al 80% en aproximadamente 18 minutos con un cargador ultrarrápido de 350 kW.

El vehículo mantiene la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos externos con hasta 3,6 kW, y el sistema de preacondicionamiento inteligente de la batería.

La gama ofrece configuraciones RWD y AWD con potencias que oscilan entre 170 y 325 CV. La nueva versión N Line combina la potencia máxima de la gama con un ajuste específico de chasis, dirección y respuesta del acelerador para ofrecer una experiencia más dinámica.

El sistema Regenerativo Inteligente 3.0 adapta automáticamente la frenada regenerativa al tráfico y a la orografía, permitiendo incluso conducción con un solo pedal mediante i-Pedal.

Conectividad avanzada

El sistema ccNC incorpora actualizaciones Over-the-Air (OTA) para el software del vehículo, incluidos sistemas de asistencia a la conducción, gestión de la batería e infoentretenimiento. El modelo también incluye reconocimiento de voz online, soporte para Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y la nueva función Plug & Charge, que permite iniciar la recarga automáticamente en estaciones compatibles.

Con un diseño más refinado, mayor eficiencia, autonomía ampliada y una conectividad significativamente mejorada, el renovado Hyundai IONIQ 6 se consolida como una de las alternativas más avanzadas del mercado de vehículos eléctricos. La incorporación de la versión N Line amplía la oferta para clientes que buscan un estilo más deportivo sin renunciar a la eficiencia.