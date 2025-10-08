Las ventas de coches de segunda mano se disparan superando los niveles prepandemia

Las ventas de turismos de ocasión rozan los 1,6 millones de unidades y se situarán un 5% por encima de los niveles prepandemia a cierre de 2025

El mercado de vehículos de segunda mano en España se consolida con unas ventas que no solo mantienen el ritmo, sino que superan las cifras históricas, duplicando las ventas respecto a los vehículos nuevos. Según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores) y Faconauto (concesionarios), las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión subieron un 7,2% en septiembre, alcanzando las 182.488 unidades.

En el acumulado del año, las operaciones alcanzan ya las 1.596.627 unidades, lo que representa una subida del 5,2%. A este ritmo, el mercado de ocasión se situará en 2,2 millones de unidades vendidas al cierre de 2025, un 5% por encima de los niveles prepandemia.

Actualmente, la proporción es de 1,9 vehículos de segunda mano vendidos por cada coche nuevo.

El análisis por antigüedad muestra una polarización en el mercado. Por un lado, se consolida el tirón del vehículo seminuevo: los modelos de entre uno y tres años experimentaron una subida de sus operaciones de más del 16% en septiembre. Los turismos de hasta cinco años de antigüedad ya representan el 25% del total de las ventas.

No obstante, persiste el problema de la longevidad del parque automovilístico. Los modelos de más de 15 años siguen siendo protagonistas, concentrando más de cuatro de cada diez ventas de ocasión. Este hecho, sumado a que el 25% del parque circulante tiene más de 20 años, subraya la necesidad de un plan de incentivo al achatarramiento que retire los vehículos más antiguos y contaminantes de las carreteras, según las patronales.

Las patronales señalan que el mercado de ocasión es una «palanca eficaz» para acercar la electromovilidad al ciudadano, y sugieren incluir los electrificados de hasta 36 meses en los planes de incentivo a la demanda para acelerar aún más esta tendencia.

En el análisis por comunidades autónomas, destaca el espectacular comportamiento del mercado en la Comunidad de Madrid, que registró un aumento del 43,8% en septiembre. En el acumulado del año, las ventas en Madrid suben un 18,3%, siendo la región con mayor crecimiento.

También destaca el aumento en las operaciones con modelos importados (que crecieron un 30% respecto a septiembre de 2024), siendo los vehículos de entre ocho y diez años los principales protagonistas de estas importaciones.