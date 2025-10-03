La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vehículos con motorización Gasolina (34,78%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los Diésel (29,24%) F. P.

El 'rent a car' acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre

Canal Motor

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:57

Comenta

El 'rent a car' ha cerrado los nueve primeros meses del año con un crecimiento en el número de matriculaciones del 19,2% -entre turismos e industriales-, situándose en la cifra de 190.836 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.

Los datos correspondientes al mes de septiembre se sitúan en los 4.672 vehículos, un 4,6% más que en el mes de agosto de 2025.

Por su parte, el canal de particulares registró durante los nueve primeros meses del año un aumento del 48,5%, hasta las 48.634 matriculaciones. En el caso del canal de empresas, el acumulado creció un 469%, con 47.033 matriculaciones.

A lo largo del mes de septiembre y, dentro del canal RAC las únicas motorizaciones que crecen son los vehículos puramente eléctricos y los Diésel Mild Hybrid, que experimentan un 23,18% y un 19,29%, respectivamente. Por su parte, las mayores caídas corresponden a los motores de Gas natural comprimido, con una disminución del 100%; seguidos por los vehículos Gasolina/Eléctrico, con un 45,05% menos; y los Gasolina Mild Hybrid, con un 32,84%.

En el cómputo total, a lo largo del mes de septiembre, los vehículos con motorización Gasolina (34,78%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los Diésel (29,24%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado es mayor que la registrada en meses anteriores, alcanzando un 5,80%.

Extremadura se posiciona como la Comunidad con un mayor nivel de crecimiento mensual si se compara con el mismo mes del ejercicio anterior, (+800%). También destacan los datos de Galicia (+483,33%) y Cantabria (+400%). Por otro lado, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha registran los mayores descensos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  3. 3 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve a encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  4. 4 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  5. 5 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  6. 6 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  7. 7

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  8. 8 Muere un peatón atropellado en Mula
  9. 9

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  10. 10

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El 'rent a car' acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre

El &#039;rent a car&#039; acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre