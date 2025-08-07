¿Adiós a los 120 km/h? La AIE propone un nuevo límite en autopistas para ahorrar

Patxi Fernández Jueves, 7 de agosto 2025, 09:59 Comenta Compartir

En un esfuerzo por promover un consumo energético más responsable y eficiente, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha lanzado una serie de recomendaciones para los ciudadanos, entre ellas la de reducir la velñocidad en las carreteras y autopistas europeas.

Una de las medidas más destacadas y al mismo tiempo polémica, es la sugerencia de reducir la velocidad en las vías rápidas en 10 km/h, estableciendo un límite de 110 km/h en el caso de las autopistas españolas para lograr un ahorro significativo en el consumo de combustible.

Según la AIE, conducir a una velocidad constante y más baja no solo reduce la factura de combustible de los conductores —con un ahorro estimado de unos 60 euros al año si se circula a 10 km/h menos—, sino que también contribuye a la eficiencia energética del vehículo.

Reducir en 10 km/h el límite de velocidad máximo en autovías puede suponer un ahorro de combustible. Desde la Agencia Internacional de Energía (AIE) señalan que se podrían ahorrar unos 290.000 barriles de petróleo al día a corto plazo. El ahorro en el consumidor final va a depender de los kilómetros realizados. Desde Tráfico indican que pasar de 90 km/h a 120 km/h supone un incremento del consumo de hasta un 30%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la velocidad no es el único factor ni el más determinante.

Cambiar la forma de conducir o revisar el vehículo adecuadamente pueden marcar la diferencia. Con una simple descarbonización, es decir, eliminando la carbonilla del motor, se pueden disminuir las emisiones contaminantes hasta en un 20% y reducir el consumo de combustible hasta un 10%.

Conducir de manera constante a una velocidad de entre 50 y 90 km/h también puede ahorrar combustible. Cuando se conduce a más de 80 km/h, es más eficiente usar el aire acondicionado que abrir las ventanas. Ajustar el aire acondicionado 3 °C más caliente también mejorará inmediatamente el consumo de combustible.

La propuesta forma parte de un conjunto de medidas que abogan por una conducción más inteligente, como mantener una presión correcta en los neumáticos y apagar el motor cuando el coche está parado.

Ampliar AIE Cómo ahorrar energía según la Agencia Internacional de la Energía Estas son algunas de las medidas del decálogo publicado por la AIE Bajar la calefacción Si baja el termostato solo 1°C, ahorrará cerca de un 7% en el consumo de energía de la calefacción y conseguirá un recorte en la factura promedio de (entre 50 EUR y 70 EUR) al año. Coloque el termostato en el nivel más bajo que le resulte cómodo y póngase ropa de abrigo cuando esté en casa. Use un termostato programable para establecer la temperatura en 15° C mientras duerme y en 10o C cuando no haya nadie en casa. Así recortará hasta un 10% el gasto anual en las facturas de la calefacción. Pruebe a calentar únicamente la habitación en la que se encuentre o aquellas que utilice con frecuencia. Ajustar los parámetros de la caldera Los ajustes de fábrica de las calderas suelen ser más altos de lo necesario. Baje la temperatura del agua caliente para ahorrar un 8% en el consumo de energía de la calefacción y recortar la factura promedio en 100 EUR al año. Si dispone de una caldera mixta moderna y compleja y no es capaz de hacer el ajuste consultando el manual, tal vez tenga que concertar una única visita del fontanero para que lo haga. Cambie el baño por la ducha para gastar menos energía en calentar el agua. Y si ya se ducha, acorte el tiempo de duración que dedica a hacerlo. Las tuberías y las calderas de agua caliente deberían aislarse para que no haya fugas de calor. Limpie con frecuencia las calderas que funcionen con madera y pellets con un cepillo de cerdas, para que sigan funcionando de forma eficiente. Aislar para conservar el aire caliente Cierre las ventanas y las puertas, aísle las tuberías y tape los huecos que rodean ventanas y chimeneas, o de otro tipo, para mantener el aire caliente dentro de casa. Salvo que su vivienda sea de construcción muy reciente, se perderá calor por las corrientes de aire generadas por puertas y ventanas, rejillas próximas al suelo o por la chimenea. Aísle o selle estos huecos para ahorrar hasta 100 EUR al año. Instale cortinas o estores tupidos en las ventanas para conservar aún más el calor. Cierre los huecos de las chimeneas (salvo que estén encendidas), para que el aire caliente no salga directamente por el tubo de la chimenea. Si no utiliza nunca la chimenea, selle el conducto de salida para que no se escape el calor. Cambiar las bombillas Sustituya las bombillas antiguas por unas nuevas que sean LED y deje encendidas solo las que necesite. Las bombillas LED son más eficientes que las bombillas incandescentes y las halógenas, se funden con menos frecuencia y ahorran cerca de 10 EUR al año por bombilla. Compruebe la clasificación energética cuando compre bombillas y procure decantarse por las de categoría A (la más eficiente) y no por la G (la menos eficiente). La manera más sencilla de ahorrar energía es apagar las luces al salir de la habitación. Evita el avión y toma el tren Para distancias inferiores a 1000 km, los trenes de alta velocidad ofrecen una alternativa de alta calidad al avión. Considere tomar un tren en lugar de un avión siempre que sea práctico y asequible. Las empresas deberían fomentar los viajes en tren en lugar de vuelos de corta distancia para los viajes de negocios de sus empleados o promover las reuniones virtuales en lugar de viajar. Los trenes nocturnos son una opción para recorrer distancias aún más largas y tienen la ventaja de distribuir el tráfico en diferentes horas del día. Con la infraestructura ferroviaria de alta velocidad existente, casi el 5 % de los viajes en avión en la Unión Europea podrían realizarse en tren, incluyendo tanto los viajes de ocio como los de negocios.

Además de las recomendaciones para la conducción, la AIE subraya la importancia de elegir alternativas sostenibles para los desplazamientos. Para los trayectos cortos, se anima a los ciudadanos a caminar o ir en bicicleta, mientras que para las distancias más largas se destaca el uso del transporte público. Estas acciones, además de ahorrar energía y dinero, ayudan a reducir las emisiones y a descongestionar el tráfico en las ciudades.

En el decálogo explica, por ejemplo, que caminar o ir en bicicleta son alternativas estupendas al automóvil para los desplazamientos cortos y nos ayudan a ahorrar dinero, reducir las emisiones y disminuir los atascos. Asó, recomienda, si puede, dejar el coche en casa para los desplazamientos cortos, sobre todo si posee un vehículo de gran tamaño.

La AIE anima a compartir coche con vecinos, amigos y compañeros para ahorrar energía y dinero, argumentando que si os desplazamos en bicicleta, también se conseguirán enormes ahorros y beneficios para la salud. Muchas administraciones ofrecen además incentivos para adquirir bicicletas eléctricas.

Para las distancias más largas, en las que no resulta práctico caminar ni ir en bicicleta, el transporte público también ayuda a reducir el uso de energía, los atascos y la contaminación atmosférica. La Agencia sugiere, si vamos a hacer un viaje más largo, «dejar el coche en casa y usar el tren, comprar un abono transporte para ahorrar dinero con el tiempo».

Para la Agencia, las ciudades deberían promover los Domingos sin Coche y celebrarlos con frecuencia: «Estos domingos ya son una costumbre en muchos países y ciudades. Bruselas, Edimburgo, Milán y París los han aprovechado para promover la salud pública, los espacios comunitarios y los eventos culturales». Según sus estimaciones si vives en una gran ciudad, dejar el coche en casa todos los domingos podría ahorrarte 100 euros al año.

Recuerda finalmente que las empresas o administraciones locales también podrían ofrecer incentivos para adquirir abonos transporte, por lo que sugiere plantear nuestros desplazamientos de antemano para ahorrar en los billetes y encontrar la mejor ruta.