Nuevas y atrevidas combinaciones de color completanlas actualizaciones de la gama Hornet. HONDA

Un aguijón más afilado que nunca

La CB750 Hornet 2026 incorpora la tecnología Honda E-Clutch, reforzando aún más su filosofía de diversión

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:08

La Hornet bicilíndrica de Honda, con su característico aguijón afilado, recibe una mejora significativa para el modelo 2026: la incorporación opcional de la tecnología Honda E-Clutch, que aporta beneficios reales en rendimiento bajo cualquier condición de conducción, desde entornos urbanos hasta carreteras de montaña. Sin añadir masa adicional, la Hornet mantiene una relación potencia-peso líder en su clase, gracias a un motor de 67,5 kW y 75 Nm que impulsa un conjunto de 192 kg (196 kg con Honda E-Clutch). El bicilíndrico en paralelo de ocho válvulas ofrece tanto una respuesta vibrante en altas revoluciones como una gran usabilidad en el rango medio, combinado con un chasis ultraligero que proporciona una agilidad excepcional en cambios de dirección y una aceleración instantánea y emocionante. El sistema de acelerador electrónico (Throttle By Wire) permite seleccionar entre cinco modos de conducción, con ajustes personalizables del Control de Par Seleccionable de Honda (HSTC) en tres niveles, incluyendo control de elevación de rueda, además de tres niveles de freno motor y entrega de potencia. La suspensión completa Showa incluye horquilla invertida USD SFF-BP de 41 mm con función separada y pistón grande, junto con un amortiguador trasero que trabaja mediante sistema Pro-Link. Las pinzas de freno delanteras de cuatro pistones con montaje radial ofrecen una frenada potente. La pantalla TFT de cinco pulgadas incluye conectividad con smartphones mediante Honda RoadSync. Los intermitentes cuentan con cancelación automática y tecnología de señal de parada de emergencia (ESS). También se ofrece una versión compatible con el carnet A2. Nuevas y atrevidas combinaciones de color completan las actualizaciones del modelo 2026.

Para hacerlo simple, tres palabras resumen a la CB750 Hornet: rápida, ágil, divertida.

