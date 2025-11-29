Aerodinámica de extraordinaria eficiencia

EFQ Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

Porsche ofrece para el actual 911 GT3 (992.2) un Kit Manthey que mejora aún más las prestaciones en circuito. Proporciona una carga aerodinámica muy superior y, como resultado, una mayor velocidad en las curvas. El chasis se ha adaptado especialmente para su uso en pista y los frenos están diseñados para soportar las exigencias especialmente elevadas de los trackdays. El nuevo Kit Manthey se ha realizado en estrecha colaboración entre el Centro de Desarrollo de Porsche en Weissach y los ingenieros de Manthey en Meuspath. Estos componentes optimizados se comercializan a través de los Centros Porsche de todo el mundo.

La aerodinámica del 911 GT3, que de serie ya proporciona una elevada carga, se ha optimizado aún más para su uso en circuito. De este modo, todo el suelo se convierte en un elemento aerodinámico continuo. Los deflectores de aire inferiores (turning vanes) se han alargado un metro, hasta alcanzar los 1,50 metros. De este modo, generan una carga aerodinámica adicional de forma especialmente eficiente. Además, se ha cubierto la superficie bajo el maletero para que el suelo sea completamente liso.

El labio del spoiler delantero se ha rediseñado y se ha ampliado 12 milímetros hacia delante. Las aletas del difusor delantero, integradas en la parte inferior frontal, y los flaps instalados en los laterales del vehículo, aumentan el apoyo. El alerón del 911 GT3, con soporte tipo cuello de cisne, es más ancho y ahora cuenta con un borde de ruptura (flap Gurney). Las placas de los extremos se han ampliado y están claramente curvadas hacia dentro para optimizar el flujo de aire. El difusor trasero, fabricado en CFRP y equipado con aletas más largas, aumenta la carga aerodinámica sin incrementar la resistencia al avance.

Los carenados de las ruedas (aerodiscs) del eje trasero, fabricados en CFRP, reducen la resistencia e interactúan con los otros componentes para optimizar el flujo de aire. En general, la fuerza descendente aumenta significativamente a igualdad de resistencia aerodinámica. A 285 km/h, el 911 GT3 con Kit Manthey en posición de carretera produce una carga aerodinámica total de 355 kilogramos. En la configuración de circuito, que no debe utilizarse en la vía pública, la fuerza descendente aumenta incluso hasta 540 kilogramos a 285 km/h.

Porsche, en colaboración con Manthey, ha desarrollado para el 911 GT3 amortiguadores especiales para su uso en circuito, regulables en cuatro grados. Tanto la compresión como la extensión se pueden ajustar sin herramientas. La flexibilidad de los muelles ligeramente reducida (un 10 % más en el eje delantero en comparación con el modelo anterior con Kit Manthey) contribuyen a mejorar las reacciones en situaciones límite y se adecúan a los valores de carga aerodinámica significativamente más altos. La suspensión optimizada para circuito aumenta el agarre y hace que el coche se mantenga más estable, especialmente al pasar por los pianos.