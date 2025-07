Ya puedes buscar tu número ideal para la Lotería de Navidad 2025

Javier Brocal Lunes, 21 de julio 2025, 17:04 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

La venta de décimos de Lotería de Navidadha comenzado este mes de julio y, a la par, la esperanza de que cambie nuestra vida dentro de cinco meses. Un sorteo en el que participan más de veinte millones de personas y en el que solo unas pocas son las agraciadas de llevarse algún premio. Más de 2.700 millones de euros se reparten el 22 de diciembre, que, como cada año, mantiene delante de la televisión a miles de personas escuchando los míticos cantos de los niños de San Ildefonso.

Aunque todavía queden más de cinco meses, muchos participantes ya comienzan a poner en práctica sus estrategias para atraer a la suerte, y es que las supersticiones mandan a la hora de elegir el número. Desde viajar a otras ciudades para comprar el boleto en el punto de venta ganador del año pasado hasta repetir la misma combinación ganadora.

Algunos prefieren seguir con el mismo número todos los años y no cambiar, otros no quieren ver alguna cifra ni en pintura. Para esto, hay que empezar a pensar cuanto antes la elección del boleto y con ello la compra de este para que no se agote, aunque esto lleve a coger cualquier tipo de transporte. De manera similar, comienzan los mensajes por el grupo de Whatsapp del trabajo y de la familia para elegir el número y ver quiénes participan en la que puede ser una gran oportunidad para cambiar de trabajo o planificar un viaje inesperado.

Los participantes más ansiosos tienen abierta la opción de buscar su número con el que ganar de la Lotería de Navidad a través de LA VERDAD. Con este buscador podrás saber en qué administración se vende cualquiera de los 100.000 números que hay en los más de 10.000 locales distintos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Además, especifica la dirección del lugar, nombre del receptor y un teléfono de contacto para poder anticiparte lo antes posible.

Este sorteo da la oportunidad a todo el mundo, excepto a los menores de edad, de poder cambiar el futuro de la vida de la personas. La Lotería de Navidad otorga un dinero con el que cumplir aquellos sueños que han pasado por tu mente. Asimismo, también es una gran oportunidad para estar con las personas más cercanas y volver a hablar con aquellas personas con las que quieres compartir una celebración.