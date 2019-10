La Fiscalía llegará «hasta el final» para aclarar la muerte de peces en el Mar Menor

Otra imagen durísima ha sustituido a la de la 'sopa verde' en el relato de la crisis del Mar Menor: la de miles de peces y crustáceos muertos por asfixia o agonizando en las playas de Villananitos y La Mota (San Pedro del Pinatar) a los pies de unos vecinos incrédulos e indignados que, el sábado, inundaron las redes sociales de vídeos y fotografías dantescas. Una estampa macabra que ha obligado a actuar de oficio a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), que ya ha iniciado las investigaciones para determinar la causa de esta mortandad masiva en la cubeta norte de la laguna, donde las aguas suelen tener unos mejores parámetros de calidad. El Ministerio Público ha reclamado los atestados del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de los agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma, que tomaron muestras del agua y de fauna marina sin vida, según informó a 'La Verdad' el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera.

La versión oficial es que la causa hay que buscarla en la gota fría que arrasó la Región hace justo un mes (o DANA, depresión aislada en niveles altos), un temporal que arrastró hasta la laguna enormes cantidades de caudales cargados de barro, agroquímicos y otros contaminantes que dejaron sin oxígeno los fondos al cubrirlos de limos. Lo aseguró el sábado a pie de playa el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, y ayer se reafirmó a través de un portavoz: el viento de levante habría desplazado esa masa de agua anóxica hacia la zona norte del Mar Menor, provocando la asfixia de peces y crustáceos, en una repetición del fenómeno observado hace unas semanas en otras orillas de la laguna (y que la Comunidad achacó entonces a que el pescado se había enredado en unas redes). Pero a la Fiscalía no le bastan las palabras del consejero y asegura que llegará «hasta el final» en su investigación. «Una declaración del consejero no es suficiente; si ha sido o no por la DANA, lo sabremos», advierte a este diario el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel de Mata, quien ayer se encontraba «muy contrariado» por «unas imágenes impactantes que han causado una gran alarma social», en referencia a las doradas, quisquillas, cangrejos y otras especies que salían del agua tratando de respirar. Y especialmente a las anguilas, amenazadas a nivel mundial. «La Justicia no puede conformarse con una explicación oficial, nuestra obligación es ir más allá para saber lo que ha ocurrido», insiste Miguel de Mata.

Vídeo. Un crustáceo muerto a orillas del Mar Menor. / LV

Los análisis del agua ofrecerán con toda probabilidad la causa del episodio de anoxia que ha matado a miles de peces, entiende la Fiscalía. Así que, pese a las explicaciones del consejero, el Ministerio Público considera de tal gravedad la mortandad masiva que quiere estudiar los atestados de Seprona y agentes medioambientales para atar todos los cabos y desechar otras causas.

La Consejería estudia vaciar parte de las Salinas para 'limpiar' la zona contaminada

Una de las líneas de investigación es determinar si la apertura accidental o intencionada del tanque de tormentas de la Explanada de Lo Pagán pudo haber liberado gran cantidad de aguas cargadas de contaminantes, procedentes de pluviales, cerca de donde se produjo la muerte por asfixia de miles de peces y crustáceos. Sin embargo, un informe del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar lo descarta: ese depósito, cuya función es retener las primeras aguas de escorrentía (y por tanto más sucias), tiene una capacidad de solo 3.300 metros cúbicos y además no vierte directamente al Mar Menor, como tampoco cuenta con aliviaderos a la laguna el saneamiento municipal, según el Consistorio.

Motos de agua para oxigenar

La Consejería montó un gabinete de crisis sobre el terreno, tratando de hallar alguna medida paliativa aunque admitiendo «que no se puede encontrar un milagro de un día para otro». Mientras se sopesaba una solución de mayor calado, Medio Ambiente puso a circular ocho motos acuáticas de Protección Civil con el propósito de «airear» la columna de agua y tratar de que el oxígeno llegara a las zonas más profundas.

El consejero Antonio Luengo, acompañado por la directora general del Mar Menor, Miriam Pérez; la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez; el portavoz del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, y Javier Gilabert, miembro de este órgano consultivo, estuvo valorando hasta última hora la posibilidad de vaciar varias balsas de las Salinas de San Pedro del Pinatar en un intento de mejorar la calidad del agua en la zona afectada. Esta decisión dependerá, además de la voluntad de Salinera Española, de los análisis de salinidad y de condicionantes legales, puesto que se actuaría sobre el 'corazón' de un espacio protegido: el Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, informa la Consejería.

Vídeo. Doradas agonizantes en una zona entre Molino de Quintín y Calcetera.

Sí tomaron medidas los pescadores de la Cofradía de San Pedro, que ayer decidieron suspender la actividad ante la evidente afección de esta nueva crisis del ecosistema en sus capturas. El cabildo tomó esta decisión en una jornada de gran tensión con la Comunidad Autónoma por insistir ésta en la DANA como causante de la mortandad: «El colapso puede haber coincidido con un vertido puntual procedente de una infraestructura de la zona. Se trata de una catástrofe ambiental y social sin precedentes que supone la ruina para la comarca y especialmente para los pescadores y sus familias», aseguraron.

«Es el momento de investigar y depurar responsabilidades políticas y adoptar medidas serias a largo plazo. Llevamos viendo durante años cómo las administraciones se pasan el balón unas a otras mientras el Mar Menor se deteriora y niegan la realidad; por desgracia, creemos estar en un punto de no retorno», se lamentan.